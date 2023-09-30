«Реал Сосьедад» сыграет против «Атлетика» в рамках восьмого тура чемпионата Испании. Матч пройдет 30 сентября, начало — в 22:00 мск. «Реал Сосьедад» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал Сосьедад»

Команда весьма посредственно стартовала в чемпионате. «Реал Сосьедад» добыл всего 12 очков и занимает шестое место в таблице с отставанием в два балла от соперника.

«Доностьяррас» вернулись в привычную гонку за высокие места после слабого старта. Да и с атакой не все так печально: 13 голов в семи матчах.

Коэффициенты матча Реал Сосьедад — Атлетик 1X2Новым игрокам 2.253.303.55Бонус$9500

На прошлой неделе баски неплохо стартовали в Лиге чемпионов. Команда расписала мировую с миланским «Интером» (1:1) в первом туре группового раунда.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

В трех последних поединках коллектив не знает поражений при двух победах и одной ничьей, так что хозяева набрали хороший ход перед баскским дерби.

«Атлетик»

Команда может похвастаться стартом нынешнего сезона. «Атлетик» занимает 4-е место в таблице Примеры с 13-ю очками в активе. Команда отстает от лидера «Жироны» на пять баллов.

«Атлетик» очень надежен в обороне. Команда занимает 2-е место в лиге по этому показателю, пропустив всего 6 голов за 7 встреч при 13-и забитых.

В последнем туре «Львы» несколько притормозили свой ход, сыграв вничью на своем поле с «Хетафе» (2:2), хотя дважды вели в счете по ходу игры.

В последних шести поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при четырех победах и две ничьих, так что он способен как минимум не проиграть.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Реал Сосьедад», коэффициент на победу которого равен 2,23. Успех «Атлетика» оценивается в 3,42, ничья — в 3,35.

В четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,95.

Еще один вариант ставки — «Реал Сосьедад» выиграет за 2,23, поскольку хозяева победили в двух из трех последних матчей и принимают соперника дома.