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    Кого баскское дерби выведет в топ-4?

    «Реал Сосьедад» — «Атлетик». Ставка (к. 2.23) и прогноз на чемпионат Испании 30 сентября 2023 года

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    «Реал Сосьедад» занимает 6-е место
    «Реал Сосьедад» сыграет против «Атлетика» в рамках восьмого тура чемпионата Испании. Матч пройдет 30 сентября, начало — в 22:00 мск. «Реал Сосьедад» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 30 Сентября 2023 года
    Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 22:00 Атлетик Атлетик
  • Бильбао
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    «Реал Сосьедад»

    Команда весьма посредственно стартовала в чемпионате. «Реал Сосьедад» добыл всего 12 очков и занимает шестое место в таблице с отставанием в два балла от соперника.

    «Доностьяррас» вернулись в привычную гонку за высокие места после слабого старта. Да и с атакой не все так печально: 13 голов в семи матчах.

    Коэффициенты матча Реал Сосьедад — Атлетик

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    На прошлой неделе баски неплохо стартовали в Лиге чемпионов. Команда расписала мировую с миланским «Интером» (1:1) в первом туре группового раунда.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В трех последних поединках коллектив не знает поражений при двух победах и одной ничьей, так что хозяева набрали хороший ход перед баскским дерби.

    «Атлетик»

    Команда может похвастаться стартом нынешнего сезона. «Атлетик» занимает 4-е место в таблице Примеры с 13-ю очками в активе. Команда отстает от лидера «Жироны» на пять баллов.

    «Атлетик» очень надежен в обороне. Команда занимает 2-е место в лиге по этому показателю, пропустив всего 6 голов за 7 встреч при 13-и забитых.

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    • В последнем туре «Львы» несколько притормозили свой ход, сыграв вничью на своем поле с «Хетафе» (2:2), хотя дважды вели в счете по ходу игры.

    В последних шести поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при четырех победах и две ничьих, так что он способен как минимум не проиграть.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Реал Сосьедад», коэффициент на победу которого равен 2,23. Успех «Атлетика» оценивается в 3,42, ничья — в 3,35.

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    В четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,95.

    Еще один вариант ставки — «Реал Сосьедад» выиграет за 2,23, поскольку хозяева победили в двух из трех последних матчей и принимают соперника дома.

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    «Реал Сосьедад» — «Атлетик»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 30.09.2023. Прогнозы на футбол. Кого баскское дерби выведет в топ-4?
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