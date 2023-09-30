«Реал Сосьедад»
Команда весьма посредственно стартовала в чемпионате. «Реал Сосьедад» добыл всего 12 очков и занимает шестое место в таблице с отставанием в два балла от соперника.
«Доностьяррас» вернулись в привычную гонку за высокие места после слабого старта. Да и с атакой не все так печально: 13 голов в семи матчах.
Коэффициенты матча Реал Сосьедад — Атлетик
На прошлой неделе баски неплохо стартовали в Лиге чемпионов. Команда расписала мировую с миланским «Интером» (1:1) в первом туре группового раунда.
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В трех последних поединках коллектив не знает поражений при двух победах и одной ничьей, так что хозяева набрали хороший ход перед баскским дерби.
«Атлетик»
Команда может похвастаться стартом нынешнего сезона. «Атлетик» занимает 4-е место в таблице Примеры с 13-ю очками в активе. Команда отстает от лидера «Жироны» на пять баллов.
«Атлетик» очень надежен в обороне. Команда занимает 2-е место в лиге по этому показателю, пропустив всего 6 голов за 7 встреч при 13-и забитых.
В последнем туре «Львы» несколько притормозили свой ход, сыграв вничью на своем поле с «Хетафе» (2:2), хотя дважды вели в счете по ходу игры.
В последних шести поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при четырех победах и две ничьих, так что он способен как минимум не проиграть.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Реал Сосьедад», коэффициент на победу которого равен 2,23. Успех «Атлетика» оценивается в 3,42, ничья — в 3,35.
В четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника.
Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,95.
Еще один вариант ставки — «Реал Сосьедад» выиграет за 2,23, поскольку хозяева победили в двух из трех последних матчей и принимают соперника дома.