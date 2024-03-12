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    «Бостон» разгромит соперника?

    «Портленд» — «Бостон». Ставка (к. 1.83) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 12 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Портленд» — «Бостон»
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    «Торонто» — «Бостон»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в Портленде на арене «Мода Центр» 12 марта. Начало встречи — в 05:30 мск. «Портленд» — «Бостон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Портленд»

    Турнирное положение: Команда из Орегона — «Портленд» расположился на предпоследнем 14 месте в турнирной таблице Западной конференции. «Речники» в этом сезоне провели 63 матча: выиграли 18 встреч и проиграли 45 поединков.

    Последние матчи: В рамках минувшего игрового дня «Портленд» одержал тяжёлую победу над «Торонто» (128:118). Победу «речники» одержали в овертайме, так как основное время матча завершилось вничью 113:113. В составе победителей результативностью отметился Деандре Эйтон, который оформил дабл-дабл из 30 очков и 19 подборов.

    Не сыграют: В лазарете «Портленда» находятся 5 баскетболистов: травмированы Шарп, Уолкер, Брогдон, Грант и Уильямс.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: Победой над «Торонто» баскетболисты «Портленда» прервали проигрышную серию, которая состояла из трёх матчей. Ранее команда уступила в играх против «Хьюстона» (107:123), «Оклахомы» (120:128) и «Миннесоты» (114:119).

    «Бостон»

    Турнирное положение: «Бостонские кельты» уверенно лидируют в турнирной таблице Восточной конференции. На данный момент «Бостон» занимает 1 место при 49 победах и 14 поражениях.

    Все прогнозы на спорт

    Последние матчи: В рамках минувшего игрового дня «Бостон» на выезде преиграл «Финикс» (117:107). Ключевую роль в победе «кельтов» сыграл Джейсон Тейтум, который оформил дабл-дабл из 29 очков и 10 подборов.

    Не сыграют: В лазарет команды с травмой подколенного сухожилия попал латвийский форвард Кристапс Порзингис.

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    Состояние команды: «Бостону» удалось прервать проигрышную серию, которая состояла из двух матчей. «Селтикс» в предыдущих встречах уступил «Денверу» (109:115) и «Кливленду» (104:105).

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне «Портленд» и «Бостон» ещё не встречались

    • «Портленд» прервал трёхматчевую проигрышную серию

    • «Бостон» прервал двухматчевую проигрышную серию

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бостон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.09. На победу «Портленда» — 5.63.

    Фора «Портленда» (+12.5) и фора «Бостона» (-12.5) принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.83.

    Прогноз: «Бостон» в этой встрече не должен столкнуться с проблемой. Высока вероятность, что «кельты» добьются уверенной победы над соперником.

    Ставка: Фора «Бостона» (-12.5) с коэффициентом 1.83.

    Прогноз: В среднем матчи с участием «Портленда» и «Бостона» завершаются на отметке в 220 очков.

    Ставка: ТМ 227 с коэффициентом 1.90.

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    Ставка и прогноз на матч «Портленд» — «Бостон» с коэффициентом 1.83. Дата матча: 12.03.2024. Прогнозы на баскетбол. «Бостон» разгромит соперника?
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