«Динамо» Москва — «Динамо» Минск: счет матча 1:2 ОТ, обзор голов

В пятой игре 1/8 финала Кубка Гагаринауступило на своем льдув овертайме со счетом 1:2.

Уже на шестой минуте хозяев открыли счет после точного броска Юрия Петухова, ему ассистировали Седрик Пакетт и Бреннан Менелл.

Гости смогли восстановить статус-кво только в середине третьего периода, когда отличился молодой нападающий Вадим Мороз.

Встреча перешела в первый, а затем второй овертайм. Только на 21-й минуте дополнительного времени минское «Динамо» смогло забросить шайбу и вырвать победу. Автором решающего гола стал Ник Меркли.

«Динамо» (Москва) — «Динамо» (Минск) — 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1) КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Пятый матч Голы: Петухов — 1 (Пакетт, Менелл), 6:14 — 1:0. Мороз — 2, 48:58 — 1:1. Меркли — 3 (Калдис, Стась), 80:49 — 1:2Вратари: Коновалов — КолосовБроски: 44 (14+2+14+14) — 35 (7+11+11+6)Штраф: 10 — 18

Счет в серии стал 3:2 в пользу «Динамо» Москва. Шестой матч состоится 11 марта в Москве.