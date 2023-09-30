ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Оренбург» — «Зенит»Академики с тросточками. Исторический провал «Зенита» в Оренбурге
  • 21:59
    • «Реал» всухую обыграл «Жирону» в матче Примеры
  • 21:48
    • «Тоттенхэм» в большинстве вырвал победу у «Ливерпуля»
  • 21:35
    • «РБ Лейпциг» и «Бавария» поделили очки
  • 21:09
    • «Милан» уверенно победил «Лацио»
  • 21:02
    • ЦСКА минимально одолел «Балтику»
    Все новости спорта

    «Реал» всухую обыграл «Жирону» в матче Примеры

    «Жирона» — «Реал»: счет матча 0:3, обзор голов

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Мадрид Жирона
    «Реал» одержал гостевую победу над «Жироной» (3:0) в матче 8-го тура испанской Примеры.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Первый гол «сливочные» забили на 17-й минуте встречи. Нападающий команды Хоселу принял верховую передачу от Беллингема и вогнал мяч в ворота — 1:0.

    Спустя всего 4 минуты «Реал» удвоил свое преимущество. Полузащитник команды Орельен Тчуамени после подачи углового удачно сыграл головой, не оставив шансов голкиперу соперника, попал точно в левый угол ворот.

    Точку в этом матче поставил полузащитник «Реала» Джуд Беллингем на 71-й минуте встречи. Игрок первым касанием совершил удар и попал точно в цель.

    Футбол. Испания. Примера
    Жирона — Реал Мадрид 0:3
    Голы: 0:1 Хоселу (17'), 0:2 Орельен Чуаэми (21'), 0:3 Джуд Беллингхэм (71') Жирона: Пауло Гассанига, Ян Коуту, Эрик Гарсия, Дейли Блинд, Мигель Гутьеррес, Давид Лопес (Порту Кристиан, 60'), Виктор Цыганков (Валери Фернандес, 46'), Янхель Эррера (Jhon Elmer Solis, 87'), Алейш Гарсия, Савио (Pablo Torre, 79'), Артем Довбик (Кристиан Стуани, 60') Реал Мадрид: Кепа Аррисабалага, Начо, Антонио Рюдигер, Даниэль Карвахаль, Джуд Беллингхэм (Даниель Себальос, 74'), Тони Кроос, Орельен Чуаэми, Федерико Вальверде (Браим Диас, 87'), Эдуардо Камавинжа, Хоселу (Лукас Васкес, 87'), Винисиус Жуниор (Родриго, 68') Предупреждения: Эрик Гарсия (64'), Кепа Аррисабалага (84'), Кристиан Стуани (90 + 5'), Антонио Рюдигер (90 + 5') Удаление: Начо Фернандес (90 + 4')

    После этого матча «Реал» возглавляет турнирную таблицу Примеры с 21-м баллом в активе. «Жирона» — на 3-й позиции (19).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Монако» воспользуется проблемами «Марселя»?
  • «Монако» — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Сможет ли Мурат Гассиев пройти Отто Валлина?
  • Гассиев — Валлин. Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
  • Кого баскское дерби выведет в топ-4?
  • «Реал Сосьедад» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.44
  • Экспресс дня 30 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Монако — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Гассиев — Валлин
  • Бокс
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Аталанта — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетико — Кадис
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Алькарас — Музетти
  • Теннис
  • Завтра в 10:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Нисиока — Синнер
  • Теннис
  • Завтра в 09:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры