«Жирона» — «Реал»: счет матча 0:3, обзор голов

одержал гостевую победу над(3:0) в матче 8-го тура испанской Примеры.

Первый гол «сливочные» забили на 17-й минуте встречи. Нападающий команды Хоселу принял верховую передачу от Беллингема и вогнал мяч в ворота — 1:0.

Спустя всего 4 минуты «Реал» удвоил свое преимущество. Полузащитник команды Орельен Тчуамени после подачи углового удачно сыграл головой, не оставив шансов голкиперу соперника, попал точно в левый угол ворот.

Точку в этом матче поставил полузащитник «Реала» Джуд Беллингем на 71-й минуте встречи. Игрок первым касанием совершил удар и попал точно в цель.

Футбол. Испания. Примера Жирона — Реал Мадрид 0:3 Голы: 0:1 Хоселу (17'), 0:2 Орельен Чуаэми (21'), 0:3 Джуд Беллингхэм (71') Жирона: Пауло Гассанига, Ян Коуту, Эрик Гарсия, Дейли Блинд, Мигель Гутьеррес, Давид Лопес (Порту Кристиан, 60'), Виктор Цыганков (Валери Фернандес, 46'), Янхель Эррера (Jhon Elmer Solis, 87'), Алейш Гарсия, Савио (Pablo Torre, 79'), Артем Довбик (Кристиан Стуани, 60') Реал Мадрид: Кепа Аррисабалага, Начо, Антонио Рюдигер, Даниэль Карвахаль, Джуд Беллингхэм (Даниель Себальос, 74'), Тони Кроос, Орельен Чуаэми, Федерико Вальверде (Браим Диас, 87'), Эдуардо Камавинжа, Хоселу (Лукас Васкес, 87'), Винисиус Жуниор (Родриго, 68') Предупреждения: Эрик Гарсия (64'), Кепа Аррисабалага (84'), Кристиан Стуани (90 + 5'), Антонио Рюдигер (90 + 5') Удаление: Начо Фернандес (90 + 4')

После этого матча «Реал» возглавляет турнирную таблицу Примеры с 21-м баллом в активе. «Жирона» — на 3-й позиции (19).