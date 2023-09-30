«Райо Вальекано» — «Мальорка»: счет матча 2:2, обзор голов

поделили очки (2:2) в матче 8-го тура испанской Примеры.

В составе хозяев гол забил Альваро Гарсия на 12-й минуте, а Фалькао на 90+12-й минуте реализовал пенальти, сравняв счет.

У «Мальорки» 2 гола забили Ведат Мурики на 44-й минуте и Антонио Санчес на 59-й.

Футбол. Испания. Примера Райо Вальекано — Мальорка 2:2 Голы: 1:0 Альваро Гарсия (4'), 1:1 Ведат Мурики (44'), 1:2 Антонио Санчес (59'), 2:2 Радамель Фалькао (пенальти) (90 + 12') Райо Вальекано: Столе Димитриевски, Иван Балью, Аридане Эрнандес (Jorge De Frutos Sebastian, 71'), Флорьян Лежён, Альфонсо Эспино (Радамель Фалькао, 80'), Унаи Лопес (Оскар Валентин, 60'), Пате Сисс, Кике Перес (Оскар Трехо, 60'), Альваро Гарсия, Иси Паласон, Серхио Камельо (Рауль Де Томас, 60') Мальорка: Предраг Райкович, Коста Хауме (Антонио Латорре, 12'), Матия Настасич, Мартин Вальент, Джованни Алессандро Апуд, Дани Родригес, Серхи Дардер (Мануэль Морланес, 85'), Саму Кошта, Антонио Санчес (Омар Маскарель, 64'), Ведат Мурики, Абдон Предупреждения: Унаи Лопес (43'), Серхи Дардер (83'), Коста Хауме (90 + 2'), Амат Ндиайе (90 + 6')

После этого матча «Райо Вальекано» занимает 7-е место в таблице Примеры с 12-ю очками в активе, а «Мальорка» — на 14-й позиции (7).