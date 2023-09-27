начнут матч в 19:00 в кубке России по футболу, 27.09.2023.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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