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    «Куньлунь» готов претендовать на очки на льду Новосибирска

    Сибирь — Куньлунь: ставка и прогноз, новости. 19.09.2024

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    Прогноз и ставки на «Сибирь» — «Куньлунь»
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    «Куньлунь»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Куньлунь». Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 19 сентября. Начало встречи — в 15:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Сибирь» — «Куньлунь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 19 Сентября 2024 года

    Сибирь

  • Новосибирск
    •  Сибирь 15:30 Куньлунь Ред Стар

    Куньлунь Ред Стар

  • Пекин
    •

    «Сибирь»

    Турнирное положение: В шести матчах новосибирская команда набрала 6 очков, с которыми закрепилась на шестой строчке в таблице Восточной конференции.

    По дополнительным показателям «Сибирь» на данный момент опережает «Адмирал» и «Ладу» из зоны первой восьмерки, а также на один балл отстает сразу от трех клубов из топ-5.

    Сибирь — Куньлунь Ред Стар: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: На данном этапе чемпионата команда Вадима Епанчинцева проводит серию без поражений, которая составляет три матча: поочередно сибиряки обыграли «Северсталь» (5:2), «Авангард» (4:1) и «Нефтехимик» (5:2).

    Не сыграют: На домашнем катке новосибирцам не поможет Дмитрий Овчинников.

    Состояние команды: На старте сезона «Сибирь» испытывает некоторые трудности, включая проблемы с завершением атак. Команде предстоит усилить линию нападения, чтобы улучшить ключевой статистический показатель.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    В обороне «Сибирь» также демонстрирует нестабильность, на что указывает и тренерский штаб, ссылаясь на необходимость пересмотра подхода к защитным действиям для стабилизации ситуации на льду.

    «Сибирь» старается сохранять борьбу в каждом матче, но для выхода на желаемый уровень им нужно значительно прибавить во многих значимых аспектах.

    «Куньлунь»

    Турнирное положение: Почти китайский представитель лиги провел шесть матчей, в которых набрал 6 очков и на момент написания обосновался на пятом месте на Западе.

    Такое же количество очков по итогам пяти встреч набрало минское «Динамо», в то время как от клубов из первой тройки «Куньлунь» отстает на 2 балла.

    Последние матчи: В трех матчах из четырех последних команда Михаила Кравца проиграла, причем последняя встреча, прошедшая во Владивостоке, закончилась тотальным унижением от «Адмирала» (1:7).

    Не сыграют: В составе «Куньлуня» на лед не выйдет Дойл Сомерби.

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    • Состояние команды: На текущий момент «Куньлунь» показывает сравнительно результаты в нападении. Команда Кравца старается использовать свои возможности на льду вне зависимости от статуса соперника.

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    В обороне «Куньлунь» характерно испытывает проблемы, тем не менее для достижения более высоких результатов команде вряд ли удастся сосредоточиться на улучшении защиты.

    «Куньлунь» демонстрирует правильный настрой, однако без укрепления обороны команда рискует потерять важные с точки зрения будущих перспектив очки, когда турнир войдет в активную фазу.

    Статистика для ставок

    • «Сибирь» обыграла «Куньлунь» в четырех последних личных встречах подряд в Новосибирске

    • Только в одной игре из шести последних в Новосибирске суммарная результативность превысила отметку в 5 голов

    • В двух гостевых матчах из трех в этом сезоне пекинцы забили больше двух голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Сибири» оценивается букмекерами в 2.08, ничья — в 3.72, а победа «Куньлуня» — в 2.38.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.15, на тотал меньше 5.5 — за 1.70.

    Прогноз: Традиционно «Куньлунь» не относится к числу очевидных кубковых претендентов, но вместе с тем это боевитая команда, способная играть на равных с соперниками класса «Сибири».

    Ставка: «Куньлунь» победит в матче за 2.30.

    Прогноз: На старте сезона китайская команда сравнительно неплохо показала себя на гостевой территории, выдав хорошую результативность против нескольких соперников, ввиду чего вполне логично ждать высокую продуктивность «Ред Стар» в ближайшей игре.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Куньлуня» больше 2.5 за 2.20.

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    «Сибирь» — «Куньлунь»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 19.09.2024. Прогнозы на хоккей. «Куньлунь» готов претендовать на очки на льду Новосибирска
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