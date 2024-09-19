19 сентября в 19-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Дордой» и «Алдиер». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Дордой» — «Алдиер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Дордой»

Турнирное положение: «Дордою» крайне сложно бороться за чемпионский титул. Между тем, по факту команда находится на 2 строчке турнирной таблицы.

При этом «Дордой» бледновато выглядит в атаке. В 18 матчах чемпионата команда отличилась всего 29 забитыми мячами.

Последние матчи: в минувшем туре команда не смогла разжиться баллами. «Дордой» был разгромлен «Абдыш-Атой» (0:4).

Правда, чуть ранее команда нанесла поражение «Алге» (2:0). А вот поединок с «Алаем» завершился сухим паритетом.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Дордой» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Дордой» выиграл в 12 поединках из 18. А вот пропускает команда реже гола за матч — 10 мячей.

Матчи против «Алдиера» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Дордой» выиграл все 5.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут активны в атаке. Да и прибавить в плане реализации «Дордою» вполне по силам.

«Алдиер»

Турнирное положение: «Алдиер» всеми силами пытается спастись от вылета из элиты. Команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Алдиер» в 18 матчах чемпионата победил всего 3 раза. А вот в свои ворота команда пропустила уже 36 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла три очка. «Алдиер» уверенно переиграл «Кыргызалтын» (4:2).

А вот несколько раньше команда дала бой «Таланту» (1:1). Вот только поединок с «Алаем» завершился минимальной коллизией.

В 5 своих последних матчах «Алдиер» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды настреляли 8 мячей при 8 же пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Алдиеру» срочно нужно набирать очки. Отставание от спасительной 9 позиции измеряется лишь дополнительными показателями.

При этом «Алдиер» имеет заметные сложности в плане реализации. В 18 поединках чемпионата команда отличилась всего 19 раз.

К тому же, еще ни разу не забивал в ворота «Дордоя». Да и при нынешней диспозиции у команды откровенно мало шансов.

Нет сомнений, что номинальные гости будут всеми силами цепляться за очки. К тому же оппонент нынче пребывает не в самых оптимальных кондициях.

Статистика для ставок

«Дордой» в среднем пропускает меньше гола за матч

«Алдиер» не проигрывал в 2 своих последних поединках

Все 5 очных поединков соперников завершились викториями «Дордоя»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Дордой» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.28. Ничья оценена в 5.92, а победа оппонента — в скромные 8.61.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.57 и 2.32.

Прогноз: «Алдиер» сражается за выживание в элитном дивизионе, и явно будет цепляться за очки.

Хозяева явно сильнее соперника, однако в последних матчах смотрелись не столь монолитно.

Ставка: Обе забьют за 2.17.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.34