2-й таймЮвентус — ПСВОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ювентус»«Ювентус» — «ПСВ». Онлайн Трофей Лиги чемпионовВозвращение Лиги чемпионов: игроки, команды и сюжеты, за которыми нужно следить Новак ДжоковичПровальный план Джоковича, регресс Кудерметовой и новый отказ Надаля
  • 21:00
    • «Реал» — «Штутгарт»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
  • 19:39
    • «Салават Юлаев» разобрался с «Авангардом»
    Все новости спорта

    Ставим на голевой бартер!

    «Дордой» — «Алдиер». Ставка (к. 2.17) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 19 сентября 2024 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Дордой» — «Алдиер»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Дордой»
    19 сентября в 19-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Дордой» и «Алдиер». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Дордой» — «Алдиер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Кыргызстан. Премьер-лига 19 Сентября 2024 года

    Дордой

  • Бишкек
    •  Дордой 13:00 Алдиер

    Алдиер

  • Куршаб
    •

    «Дордой»

    Турнирное положение: «Дордою» крайне сложно бороться за чемпионский титул. Между тем, по факту команда находится на 2 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Дордой» бледновато выглядит в атаке. В 18 матчах чемпионата команда отличилась всего 29 забитыми мячами.

    Последние матчи: в минувшем туре команда не смогла разжиться баллами. «Дордой» был разгромлен «Абдыш-Атой» (0:4).

    Правда, чуть ранее команда нанесла поражение «Алге» (2:0). А вот поединок с «Алаем» завершился сухим паритетом.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Дордой» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Дордой» выиграл в 12 поединках из 18. А вот пропускает команда реже гола за матч — 10 мячей.

    Матчи против «Алдиера» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Дордой» выиграл все 5.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут активны в атаке. Да и прибавить в плане реализации «Дордою» вполне по силам.

    «Алдиер»

    Турнирное положение: «Алдиер» всеми силами пытается спастись от вылета из элиты. Команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

    Причем «Алдиер» в 18 матчах чемпионата победил всего 3 раза. А вот в свои ворота команда пропустила уже 36 мячей.

  • Трансферный дайджест. 10 — 16 сентября
  • Началась охота на Риччи, Глебов зимой может сменить клуб, Симонс на радаре у «Ман Сити»
  • Вчера

    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла три очка. «Алдиер» уверенно переиграл «Кыргызалтын» (4:2).

    А вот несколько раньше команда дала бой «Таланту» (1:1). Вот только поединок с «Алаем» завершился минимальной коллизией.

    В 5 своих последних матчах «Алдиер» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды настреляли 8 мячей при 8 же пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Алдиеру» срочно нужно набирать очки. Отставание от спасительной 9 позиции измеряется лишь дополнительными показателями.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    При этом «Алдиер» имеет заметные сложности в плане реализации. В 18 поединках чемпионата команда отличилась всего 19 раз.

    К тому же, еще ни разу не забивал в ворота «Дордоя». Да и при нынешней диспозиции у команды откровенно мало шансов.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут всеми силами цепляться за очки. К тому же оппонент нынче пребывает не в самых оптимальных кондициях.

    Статистика для ставок

    • «Дордой» в среднем пропускает меньше гола за матч

    • «Алдиер» не проигрывал в 2 своих последних поединках

    • Все 5 очных поединков соперников завершились викториями «Дордоя»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Дордой» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.28. Ничья оценена в 5.92, а победа оппонента — в скромные 8.61.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.57 и 2.32.

    Прогноз: «Алдиер» сражается за выживание в элитном дивизионе, и явно будет цепляться за очки.

    Хозяева явно сильнее соперника, однако в последних матчах смотрелись не столь монолитно.

    Ставка: Обе забьют за 2.17.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.34

    Ещё прогнозы на спорт
    2.35
  • Прогноз на матч Твенте — Херенвен
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Эвертон — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.75
  • Прогноз на матч Милан — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.89
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Барнсли
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бавария — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.79
  • Экспресс дня 17 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Спортинг — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Коло-Коло — Ривер Плейт
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Шнайдер — Чжао
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Уотсон — Костюк
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кудерметова — Самсонова
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Александрова — Кудерметова
  • Теннис
  • Завтра в 06:00
    •  2.86
  • Прогноз на матч Зигемунд — Ван
  • Теннис
  • Завтра в 06:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Дордой» — «Алдиер»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 19.09.2024. Прогнозы на футбол. Ставим на голевой бартер!
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры