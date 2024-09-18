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    В Италии будет равный футбол?

    «Болонья» — «Шахтер» Д. Ставка (к. 3.50) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 18 сентября 2024 года

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    «Шахтер»
    «Болонья» дома сыграет против «Шахтера» на старте нового розыгрыше Лиги чемпионов. Поединок пройдет 18 сентября, начало — в 19:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Болонья» — «Шахтер» Д, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 18 Сентября 2024 года

    Болонья

  • Болонья
    •  Болонья 19:45 Шахтёр Д

    Шахтёр Д

  • Донецк
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    «Болонья»

    Турнирное положение: «Болонья» отлично провела прошлый сезон и смогла завоевать путевку в самый престижный европейский клубный турнир.

    Чемпионат Италии-2024/25 пока складывается не лучшим образом. После четырех туров клуб идет лишь на 17-м месте в таблице. Набрано три очка в четырех матчах.

    Болонья — Шахтёр Д: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Болонья» в августе сыграла вничью с «Удинезе» и «Эмполи». Обе встречи завершились со счетом 1:1. Также было поражение от «Наполи» (0:3).

    14 сентября «Болонья» в Серии А в гостях сыграла вничью с «Комо» (2:2).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Болонья» не хочет ударить в грязь лицом в стартовом матче Лиги чемпионов. Команда постарается взять три очка.

    Но в новом чемпионате Италии «Болонья» еще не побеждала. Букмекеры считают, что хозяевам по силам выиграть встречу.

    «Шахтер»

    Турнирное положение: «Шахтер» в УПЛ находится на 7-м месте. У клуба 9 набранных очков в пяти встречах.

    «Шахтер» в чемпионате Украины одержал три победы и дважды уступил. Разница мячей составляет 14-7.

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    • Последние матчи: В прошлом месяце у «Шахтера» были две осечки. Клуб уступил «Полесью» и «Александрии». А матч с «Кривбассом» был перенесен на более поздний срок.

    В сентябре после международной паузы «Шахтер» успел разгромить «Карпаты» со счетом 5:2.

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    Состояние команды: «Шахтер» отправляется в Италию в роли андердога. Но украинский клуб не стоит недооценивать. «Горняки» могут преподнести сюрприз.

    Стоит отметить, что «Болонья» и «Шахтер» ранее друг с другом не встречались.

    Статистика для ставок

    • «Болонья» в новом сезоне Серии А еще не выигрывала

    • «Шахтер» в сентябре одержал разгромную победу над «Карпатами» со счетом 5:2

    • Ранее команды друг с другом не встречались

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Болоньи» — 1.91, победа «Шахтера» — 4.33, ничья — 3.50.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.00 и 1.78 соответственно.

    Прогноз: Обе команды должны проявить себя в атаке и поразить ворота друг друга.

    Ставка: обе забьют за 1.88.

    Прогноз: Более рискованный прогноз, что в Италии клубы не смогут выявить сильнейшего.

    Ставка: ничья за 3.50.

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    «Болонья» — «Шахтер» Д: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 18.09.2024. Прогнозы на футбол. В Италии будет равный футбол?
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