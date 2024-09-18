Болонья
Шахтёр Д
«Болонья»
Турнирное положение: «Болонья» отлично провела прошлый сезон и смогла завоевать путевку в самый престижный европейский клубный турнир.
Чемпионат Италии-2024/25 пока складывается не лучшим образом. После четырех туров клуб идет лишь на 17-м месте в таблице. Набрано три очка в четырех матчах.
Болонья — Шахтёр Д: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «Болонья» в августе сыграла вничью с «Удинезе» и «Эмполи». Обе встречи завершились со счетом 1:1. Также было поражение от «Наполи» (0:3).
14 сентября «Болонья» в Серии А в гостях сыграла вничью с «Комо» (2:2).
Состояние команды: «Болонья» не хочет ударить в грязь лицом в стартовом матче Лиги чемпионов. Команда постарается взять три очка.
Но в новом чемпионате Италии «Болонья» еще не побеждала. Букмекеры считают, что хозяевам по силам выиграть встречу.
«Шахтер»
Турнирное положение: «Шахтер» в УПЛ находится на 7-м месте. У клуба 9 набранных очков в пяти встречах.
«Шахтер» в чемпионате Украины одержал три победы и дважды уступил. Разница мячей составляет 14-7.
Последние матчи: В прошлом месяце у «Шахтера» были две осечки. Клуб уступил «Полесью» и «Александрии». А матч с «Кривбассом» был перенесен на более поздний срок.
В сентябре после международной паузы «Шахтер» успел разгромить «Карпаты» со счетом 5:2.
Состояние команды: «Шахтер» отправляется в Италию в роли андердога. Но украинский клуб не стоит недооценивать. «Горняки» могут преподнести сюрприз.
Стоит отметить, что «Болонья» и «Шахтер» ранее друг с другом не встречались.
Статистика для ставок
- «Болонья» в новом сезоне Серии А еще не выигрывала
- «Шахтер» в сентябре одержал разгромную победу над «Карпатами» со счетом 5:2
- Ранее команды друг с другом не встречались
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Болоньи» — 1.91, победа «Шахтера» — 4.33, ничья — 3.50.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.00 и 1.78 соответственно.
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Прогноз: Обе команды должны проявить себя в атаке и поразить ворота друг друга.
Ставка: обе забьют за 1.88.
Прогноз: Более рискованный прогноз, что в Италии клубы не смогут выявить сильнейшего.
Ставка: ничья за 3.50.