«Болонья» дома сыграет против «Шахтера» на старте нового розыгрыше Лиги чемпионов. Поединок пройдет 18 сентября, начало — в 19:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Болонья» — «Шахтер» Д, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Болонья»

Турнирное положение: «Болонья» отлично провела прошлый сезон и смогла завоевать путевку в самый престижный европейский клубный турнир.

Чемпионат Италии-2024/25 пока складывается не лучшим образом. После четырех туров клуб идет лишь на 17-м месте в таблице. Набрано три очка в четырех матчах.

Последние матчи: «Болонья» в августе сыграла вничью с «Удинезе» и «Эмполи». Обе встречи завершились со счетом 1:1. Также было поражение от «Наполи» (0:3).

14 сентября «Болонья» в Серии А в гостях сыграла вничью с «Комо» (2:2).

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Болонья» не хочет ударить в грязь лицом в стартовом матче Лиги чемпионов. Команда постарается взять три очка.

Но в новом чемпионате Италии «Болонья» еще не побеждала. Букмекеры считают, что хозяевам по силам выиграть встречу.

«Шахтер»

Турнирное положение: «Шахтер» в УПЛ находится на 7-м месте. У клуба 9 набранных очков в пяти встречах.

«Шахтер» в чемпионате Украины одержал три победы и дважды уступил. Разница мячей составляет 14-7.

Последние матчи: В прошлом месяце у «Шахтера» были две осечки. Клуб уступил «Полесью» и «Александрии». А матч с «Кривбассом» был перенесен на более поздний срок.

В сентябре после международной паузы «Шахтер» успел разгромить «Карпаты» со счетом 5:2.

Состояние команды: «Шахтер» отправляется в Италию в роли андердога. Но украинский клуб не стоит недооценивать. «Горняки» могут преподнести сюрприз.

Стоит отметить, что «Болонья» и «Шахтер» ранее друг с другом не встречались.

Статистика для ставок

«Болонья» в новом сезоне Серии А еще не выигрывала

«Шахтер» в сентябре одержал разгромную победу над «Карпатами» со счетом 5:2

Ранее команды друг с другом не встречались

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Болоньи» — 1.91, победа «Шахтера» — 4.33, ничья — 3.50.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.00 и 1.78 соответственно.

Прогноз: Обе команды должны проявить себя в атаке и поразить ворота друг друга.

Ставка: обе забьют за 1.88.

Прогноз: Более рискованный прогноз, что в Италии клубы не смогут выявить сильнейшего.

Ставка: ничья за 3.50.