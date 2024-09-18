«Брюгге» на своем поле примет «Боруссию» Дортмунд в поединке первого тура основного раунда Лиги чемпионов. Матч состоится 18 сентября и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Брюгге» — «Боруссия» Д, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Брюгге»

Турнирное положение: «Брюгге» получил право выступать в Лиге чемпионов благодаря чемпионскому титулу в бельгийском первенстве прошлого сезона.

Команда таким образом получила возможность начинать борьбу в главном еврокубке с основного раунда, стартом в котором как раз и будет игра с нынешним соперником.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках седьмого тура национального первенства «Брюгге» на чужом поле разгромил «Кортрейк» (3:0).

Между тем, в своем национальном чемпионате коллектив по итогам семи туров занимает первую позицию с 13-ю баллами, хотя потенциально его опережают сразу два конкурента.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированы — Нильсен и Мейер, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти предыдущих матчах (официальных и товарищеских) «Брюгге» не проиграл при четырех победах и одной ничьей.

С такой формой коллектив имеет неплохие шансы на очередной успех, тем более если учесть фактор своего поля.

Андрес Сков Ольсен — лучший бомбардир команды на старте нового сезона бельгийской лиги с тремя голами.

«Боруссия» Дортмунд

Турнирное положение: «Боруссия» Дортмунд завоевала право выступать в Лиге чемпионов благодаря пятому месту в немецком первенстве прошлой кампании.

Команда тем самым получила возможность начинать борьбу в главном еврокубке с основного раунда, стартом в котором как раз и будет игра с нынешним соперником.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках Бундеслиги дортмундцы на своем поле одолели «Хайденхайм» со счетом 4:2.

Теперь, по итогам трех стартовых туров немецкого чемпионата «Шмели» занимают вторую позицию с отставанием в два балла от лидера «Баварии».

Не сыграют: травмированы — Рейна, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах (официальных и товарищеских) «Боруссия» Дортмунд ни разу не проиграла при шести победах и одной ничьей.

Карим Адейеми и Джейми Гиттенс — лучшие бомбардиры команды в Бундеслиге нового сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Брюгге» забивали больше 2,5 голов

в пяти последних матчах «Брюгге» не проиграл

в пяти из шести последних матчей «Боруссия» выиграла.

Прогнозы и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.02. Ничья — в 3.65, победа «Брюгге» — в 3.55.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.15.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей гости выиграли. Так было и в двух из трех их последних выездных поединков.

И хотя в пяти последних матчах хозяева не проиграли, гости все же превосходят соперника в классе.

Ставка: «Боруссия» Дортмунд победит за 2.02.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в их трех из шести последних поединков.

Ставка: «Боруссия» Дортмунд не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.45