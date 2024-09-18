Брюгге
Боруссия Д
«Брюгге»
Турнирное положение: «Брюгге» получил право выступать в Лиге чемпионов благодаря чемпионскому титулу в бельгийском первенстве прошлого сезона.
Команда таким образом получила возможность начинать борьбу в главном еврокубке с основного раунда, стартом в котором как раз и будет игра с нынешним соперником.
Брюгге — Боруссия Д: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках седьмого тура национального первенства «Брюгге» на чужом поле разгромил «Кортрейк» (3:0).
Между тем, в своем национальном чемпионате коллектив по итогам семи туров занимает первую позицию с 13-ю баллами, хотя потенциально его опережают сразу два конкурента.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Не сыграют: травмированы — Нильсен и Мейер, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти предыдущих матчах (официальных и товарищеских) «Брюгге» не проиграл при четырех победах и одной ничьей.
С такой формой коллектив имеет неплохие шансы на очередной успех, тем более если учесть фактор своего поля.
Андрес Сков Ольсен — лучший бомбардир команды на старте нового сезона бельгийской лиги с тремя голами.
«Боруссия» Дортмунд
Турнирное положение: «Боруссия» Дортмунд завоевала право выступать в Лиге чемпионов благодаря пятому месту в немецком первенстве прошлой кампании.
Команда тем самым получила возможность начинать борьбу в главном еврокубке с основного раунда, стартом в котором как раз и будет игра с нынешним соперником.
Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках Бундеслиги дортмундцы на своем поле одолели «Хайденхайм» со счетом 4:2.
Теперь, по итогам трех стартовых туров немецкого чемпионата «Шмели» занимают вторую позицию с отставанием в два балла от лидера «Баварии».
Не сыграют: травмированы — Рейна, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних матчах (официальных и товарищеских) «Боруссия» Дортмунд ни разу не проиграла при шести победах и одной ничьей.
Карим Адейеми и Джейми Гиттенс — лучшие бомбардиры команды в Бундеслиге нового сезона с двумя голами.
Статистика для ставок
- в четырех последних матчах «Брюгге» забивали больше 2,5 голов
- в пяти последних матчах «Брюгге» не проиграл
- в пяти из шести последних матчей «Боруссия» выиграла.
Прогнозы и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.02. Ничья — в 3.65, победа «Брюгге» — в 3.55.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.15.
Прогноз: в пяти из шести последних матчей гости выиграли. Так было и в двух из трех их последних выездных поединков.
И хотя в пяти последних матчах хозяева не проиграли, гости все же превосходят соперника в классе.
Ставка: «Боруссия» Дортмунд победит за 2.02.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в их трех из шести последних поединков.
Ставка: «Боруссия» Дортмунд не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.45
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