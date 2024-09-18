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    Сдержит ли «Брюгге» «Дортмунд»?

    «Брюгге» — «Боруссия» Д. Ставка (к. 2.02) и прогноз на Лигу чемпионов 18 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Брюгге» — «Боруссия» Д
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    Карим Адейеми
    «Брюгге» на своем поле примет «Боруссию» Дортмунд в поединке первого тура основного раунда Лиги чемпионов. Матч состоится 18 сентября и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Брюгге» — «Боруссия» Д, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 18 Сентября 2024 года

    Брюгге

  • Брюгге
    •  Брюгге 22:00 Боруссия Д

    Боруссия Д

  • Дортмунд
    •

    «Брюгге»

    Турнирное положение: «Брюгге» получил право выступать в Лиге чемпионов благодаря чемпионскому титулу в бельгийском первенстве прошлого сезона.

    Команда таким образом получила возможность начинать борьбу в главном еврокубке с основного раунда, стартом в котором как раз и будет игра с нынешним соперником.

    Брюгге — Боруссия Д: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках седьмого тура национального первенства «Брюгге» на чужом поле разгромил «Кортрейк» (3:0).

    Между тем, в своем национальном чемпионате коллектив по итогам семи туров занимает первую позицию с 13-ю баллами, хотя потенциально его опережают сразу два конкурента.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмированы — Нильсен и Мейер, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти предыдущих матчах (официальных и товарищеских) «Брюгге» не проиграл при четырех победах и одной ничьей.

    С такой формой коллектив имеет неплохие шансы на очередной успех, тем более если учесть фактор своего поля.

    Андрес Сков Ольсен — лучший бомбардир команды на старте нового сезона бельгийской лиги с тремя голами.

    «Боруссия» Дортмунд

    Турнирное положение: «Боруссия» Дортмунд завоевала право выступать в Лиге чемпионов благодаря пятому месту в немецком первенстве прошлой кампании.

    Команда тем самым получила возможность начинать борьбу в главном еврокубке с основного раунда, стартом в котором как раз и будет игра с нынешним соперником.

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  • 31/08/2024

    • Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках Бундеслиги дортмундцы на своем поле одолели «Хайденхайм» со счетом 4:2.

    Теперь, по итогам трех стартовых туров немецкого чемпионата «Шмели» занимают вторую позицию с отставанием в два балла от лидера «Баварии».

    Не сыграют: травмированы — Рейна, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах (официальных и товарищеских) «Боруссия» Дортмунд ни разу не проиграла при шести победах и одной ничьей.

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    Карим Адейеми и Джейми Гиттенс — лучшие бомбардиры команды в Бундеслиге нового сезона с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Брюгге» забивали больше 2,5 голов

    • в пяти последних матчах «Брюгге» не проиграл

    • в пяти из шести последних матчей «Боруссия» выиграла.

    Прогнозы и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.02. Ничья — в 3.65, победа «Брюгге» — в 3.55.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.15.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей гости выиграли. Так было и в двух из трех их последних выездных поединков.

    И хотя в пяти последних матчах хозяева не проиграли, гости все же превосходят соперника в классе.

    Ставка: «Боруссия» Дортмунд победит за 2.02.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в их трех из шести последних поединков.

    Ставка: «Боруссия» Дортмунд не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.45

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    «Брюгге» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 18.09.2024. Прогнозы на футбол. Сдержит ли «Брюгге» «Дортмунд»?
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