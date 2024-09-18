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    «ПСЖ» испортит дебют «Жироны» в ЛЧ

    ПСЖ — Жирона: прогноз и ставка (коэффициент 2.11) на футбол. 18/09/2024 в 22:00

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    Прогноз и ставки на «ПСЖ» — «Жирона»
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    «ПСЖ» — «Жирона»
    В среду, 18 сентября, в Париже на стадионе «Парк-де-Пренс» пройдет матч первого тура Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» сыграет против испанской «Жироны». Начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «ПСЖ» — «Жирона», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 18 Сентября 2024 года

    ПСЖ

  • Париж
    •  ПСЖ 22:00 Жирона

    Жирона

  • Жирона
    •

    «ПСЖ»

    Турнирное положение: В прошлом сезоне парижский клуб в очередной раз стал чемпионом Франции и благодаря этому он получил прямой билет в основную часть ЛЧ.

    В текущем же розыгрыше французской Лиги 1 «ПСЖ» выиграл все четыре проведенные игры и закрепился на первой строке в таблице.

    ПСЖ — Жирона: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: На выходных «сине-красные» в рамках чемпионата страны на своем поле переиграли «Брест» со счетом 3:1. А перед этим они с таким же результатом одолели «Лилль» на его поле и разгромили «Монпелье» на домашней арене со счетом 6:0.

    Не сыграют: Лукас Эрнандес, Преснел Кимпембе, Гонсалу Рамуш и Витинья — вне игры.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «ПСЖ» выиграл все четыре проведенные официальных поединка в текущем сезоне с общим счетом 16:3. И все виктории были добыты с разницей в два и более мячей.

    А с учетом еще прошлого сезона у столичного коллектива 9-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах, в которой он расписал два мировых исхода и добился семи выигрышей.

    «Жирона»

    Турнирное положение: Каталонский коллектив в прошлом сезоне выдал свой лучший результат в своей истории, заняв третье место.

    В текущем же розыгрыше Примеры «Жирона» после пяти туров идет в середине таблицы, дважды победив при двух фиаско и одной мировой.

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    • Последние матчи: В преддверии этого поединка «жирондинцы» потерпели крупное домашнее фиаско в дерби от «Барселоны» со счетом 1:4, забив гол уже при результате 0:4. До этого же они смогли выиграть две встречи кряду, переиграв 4:0 «Осасуну» на своем поле и 2:0 «Севилью» на выезде.

    Не сыграют: Антонино Хастин и Рикард Артеро пребывают в лазарете.

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    Состояние команды: В девяти предыдущих девяти поединках в официальных матчах «Жирона» смогла победить в четырех из них. Три встречи за этот период команда еще проиграла и расписала два мировых исхода.

    А не забивал каталонский клуб всего лишь в двух официальных поединках из 12 предыдущих.

    Статистика для ставок

    • Ранее между собой эти клубы не встречались

    • «ПСЖ» выиграл все четыре официальных поединка в этом сезоне

    • «Жирона» уступила в двух из пяти игр в этом сезоне при двух выигрышах

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «ПСЖ» — 1.45, победа «Жироны» — 7.39, ничья — 5.28.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.51 и 2.62 соответственно.

    Прогноз: У парижского клуба намного больше опыта в ЛЧ, да и подбор футболистов куда выше уровнем. Так что ставим здесь на уверенный выигрыш «ПСЖ» над дебютантом.

    Рекомендуемая ставка: победа «ПСЖ» с форой (-1,5) за 2.11.

    Прогноз: И также еще ставим здесь на верховой исход, ведь оба коллектива исповедуют атакующий футбол и зачастую радуют результативными поединками.

    Ставка: ТБ 3,5 за 2.30.

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    «ПСЖ» — «Жирона»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 18.09.2024. Прогнозы на футбол. «ПСЖ» испортит дебют «Жироны» в ЛЧ
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