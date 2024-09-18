В среду, 18 сентября, в Париже на стадионе «Парк-де-Пренс» пройдет матч первого тура Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» сыграет против испанской «Жироны». Начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «ПСЖ» — «Жирона», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«ПСЖ»

Турнирное положение: В прошлом сезоне парижский клуб в очередной раз стал чемпионом Франции и благодаря этому он получил прямой билет в основную часть ЛЧ.

В текущем же розыгрыше французской Лиги 1 «ПСЖ» выиграл все четыре проведенные игры и закрепился на первой строке в таблице.

Последние матчи: На выходных «сине-красные» в рамках чемпионата страны на своем поле переиграли «Брест» со счетом 3:1. А перед этим они с таким же результатом одолели «Лилль» на его поле и разгромили «Монпелье» на домашней арене со счетом 6:0.

Не сыграют: Лукас Эрнандес, Преснел Кимпембе, Гонсалу Рамуш и Витинья — вне игры.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «ПСЖ» выиграл все четыре проведенные официальных поединка в текущем сезоне с общим счетом 16:3. И все виктории были добыты с разницей в два и более мячей.

А с учетом еще прошлого сезона у столичного коллектива 9-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах, в которой он расписал два мировых исхода и добился семи выигрышей.

«Жирона»

Турнирное положение: Каталонский коллектив в прошлом сезоне выдал свой лучший результат в своей истории, заняв третье место.

В текущем же розыгрыше Примеры «Жирона» после пяти туров идет в середине таблицы, дважды победив при двух фиаско и одной мировой.

Последние матчи: В преддверии этого поединка «жирондинцы» потерпели крупное домашнее фиаско в дерби от «Барселоны» со счетом 1:4, забив гол уже при результате 0:4. До этого же они смогли выиграть две встречи кряду, переиграв 4:0 «Осасуну» на своем поле и 2:0 «Севилью» на выезде.

Не сыграют: Антонино Хастин и Рикард Артеро пребывают в лазарете.

Состояние команды: В девяти предыдущих девяти поединках в официальных матчах «Жирона» смогла победить в четырех из них. Три встречи за этот период команда еще проиграла и расписала два мировых исхода.

А не забивал каталонский клуб всего лишь в двух официальных поединках из 12 предыдущих.

Статистика для ставок

Ранее между собой эти клубы не встречались

«ПСЖ» выиграл все четыре официальных поединка в этом сезоне

«Жирона» уступила в двух из пяти игр в этом сезоне при двух выигрышах

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «ПСЖ» — 1.45, победа «Жироны» — 7.39, ничья — 5.28.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.51 и 2.62 соответственно.

Прогноз: У парижского клуба намного больше опыта в ЛЧ, да и подбор футболистов куда выше уровнем. Так что ставим здесь на уверенный выигрыш «ПСЖ» над дебютантом.

Рекомендуемая ставка: победа «ПСЖ» с форой (-1,5) за 2.11.

Прогноз: И также еще ставим здесь на верховой исход, ведь оба коллектива исповедуют атакующий футбол и зачастую радуют результативными поединками.

Ставка: ТБ 3,5 за 2.30.