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    ЦСКА одержал волевую победу над московским «Динамо»

    ЦСКА — «Динамо» Москва: счет матча 3:1, обзор голов

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    ЦСКА обыграл московское «Динамо» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Владислав Каменев — нападающий ЦСКА
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    Владислав Каменев — нападающий ЦСКА

    В составе «бело-голубых» единственную шайбу забросил нападающий Никита Гусев.

    У ЦСКА голы записали на свой счет Денис Гурьянов, Руслан Исхаков (оба гола — в большинстве) и Владислав Каменев.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    ЦСКА (Москва) — «Динамо» (Москва) — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
    Голы: Гусев — 2 (бол., Менелл, Слепышев), 34:33 — 0:1. Гурьянов — 2 (бол., Карнаухов, Седов), 39:56 — 1:1. Исхаков — 3 (бол., Седов, Дроздов), 52:13 — 2:1. Каменев — 2 (Дроздов), 57:49 — 3:1Вратари: Просветов — Миска (59:18)Броски: 28 (7+11+10) — 27 (4+12+11)Штраф: 6 — 10

    После этого матча ЦСКА занимает 4-е место в таблице Запада с 7-ю очками в активе. «Динамо» — на 10-й позиции (4 балла).

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