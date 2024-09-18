Ковентри Сити
Тоттенхэм
«Ковентри»
Турнирное положение: «Ковентри» ныне выступает во втором по рангу английском дивизионе. Команда на данный момент находится на 14 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.
При этом «Ковентри» в 5 матчах настрелял 5 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды дала результативный сбой 6 раз.
Ковентри Сити — Тоттенхэм: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем последнем поединке команда потеряла два очка. «Небесно-голубые» не сумели одолеть «Уотфорд» (1:1).
А вот до того «Ковентри» минимально уступил «Норвичу». А вот поединок с «Бристоль Сити» завершился вничью (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «небесно-голубые» отличились 6 мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Небесно-голубые» явно постараются пройти как можно дальше в Кубке английской лиги. Вот только по игре команда выглядит достаточно скромно.
Поединки против «Тоттенхэма» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Ковентри» выиграл 1 раз при 4 коллизиях.
Очевидно, что хозяева будут действовать вторым номером. Да и «шпор» команда не может обыграть уже 24 года.
«Тоттенхэм»
Турнирное положение: «Шпоры» все никак не могут вклиниться за борьбу за самые высокие места в АПЛ. Вот и нынешний чемпионат команда начала весьма скромно.
Причем «Тоттенхэм» в 4 стартовых турах АПЛ сумел набрать всего 4 зачетных балла. При этом «шпоры» осели на 13 строчке турнирной таблицы.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда не смогла разжиться тремя очками. «Тоттенхэм» дома уступил «Арсеналу» (0:1).
До того лондонцы уступили еще и «Ньюкаслу» (1:2). Зато победа над «Эвертоном» получилась уверенной (4:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Тоттенхэм» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «шпоры» по игре выглядят бледновато. При этом забила команда 6 мячей в 4 матчах чемпионата.
При этом «Тоттенхэм» в четырех первых турах АПЛ пропустил в ворота 4 мяча. Да и состав у команды по именам достаточно солидный.
Нет сомнений, что лондонцы постараются прибавить в плане реализации. Сон Хын Мин и его партнеры наверняка будут максимально агрессивны у ворот соперника.
Очевидно, что в этом матче номинальные гости будут доминировать. «Шпорам» пора прерывать двухматчевую пораженческую серию.
Статистика для ставок
- «Тоттенхэм» в среднем забивает чаще гола за матч
- «Ковентри» в среднем пропускает фактически гол за матч
- «Ковентри» не может обыграть «шпор» уже 24 года
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Тоттенхэм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.46. Ничья оценена в 4.65, а победа оппонента — в скромные 6.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.59 и 2.41.
- 3.75Милан — Ливерпуль: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: «Шпоры» явно сильнее столь скромного соперника, что явно докажут на поле.
«Ковентри» не блещет стабильностью результатов, да и в созидательном плане явно не преуспевает.
Ставка: Фора «Тоттенхэма» -1.5 за 2.11.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.04