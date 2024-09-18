Акрон
Факел
«Акрон»
Турнирное положение: Тольяттинцы в РПЛ сражаются за выживание. «Акрон» нынче осел на 11 месте турнирной таблицы.
При этом «Акрон» в 8 поединках чемпионата забил всего 10 мячей. А вот пропускает команда несколько чаще — 13 мячей.
Акрон — Факел: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре тольяттинцы добыли три очка. Команда Заура Тедеева разгромила «Химки» (3:0).
До того команда подписала мировую с «Ахматом» (0:0). Зато в кубковой встрече с «Зенитом» тольяттинцы были сильнее в серии пенальти.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Акрон» добыл лишь 1 викторию. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: по подбору игроков «Акрон» находится на своем месте. Да и появление Артема Дзюбы явно прибавит солидности в атаке.
Поединки с «Факелом» для команды исторически складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Акрон» выиграл 3 раза при двух поражениях.
Очевидно, что тольяттинцы постараются запрыгнуть в дуэт лидеров группы. Вот только победы подопечным именинника Тедеева пока даются слишком натужно.
«Факел»
Турнирное положение: Воронежцы озабочены сохранением прописки в элите. При этом по итогам первых 8 туров чемпионата команда находится на 15 месте.
Причем «Факел» слабовато действует в плане реализации. В 8 матчах команда забила всего 3 мяча в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре команда потеряла два зачетных балла. «Факел» не смогла одолеть «Пари НН» (0:0).
До того команда была бита «Ростовом» (1:4). Да и в Кубке России воронежцы уступили «Рубину» со счетом 0:2.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Факел» выиграл 1 раз. В этих матчах игроки команды забили 2 мяча, пропустив в свои ворота 9.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе «Факел» явно не впечатляет. Да и Кубком воронежцы вполне могут пожертвовать.
При этом «Факел» не побеждал в трех своих последних матчах. Да и приход на тренерский мостик Дмитрия Пятибратова пока себя не оправдывает.
Отставание от 3 места в группе составляет 5 зачетных баллов. Да и проиграли воронежцы во всех трех кубковых поединках.
И уж точно «Факел» будет действовать в привычном для себя стиле. Воронежцы явно поищут свои шансы на контратаках.
Статистика для ставок
- «Факел» не побеждал в 3 своих последних поединках
- Тольяттинцы не пропускали в 2 своих последних матчах
- Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Акрон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.13.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.26 и 1.66.
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Прогноз: Тольяттинцы явно сильнее, да и опытный Дзюба наверняка появится на поле с первых минут.
«Акрон» потенциально способен прибавить, да и соперник имеет заметные сложности в плане реализации.
Ставка: Победа «Акрона» за 2.38.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.26