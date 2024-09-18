18 сентября в 4-м туре группового этапа Кубка России по футболу сыграют «Акрон» и «Факел». Начало игры — в 16:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Акрон» — «Факел», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Акрон»

Турнирное положение: Тольяттинцы в РПЛ сражаются за выживание. «Акрон» нынче осел на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Акрон» в 8 поединках чемпионата забил всего 10 мячей. А вот пропускает команда несколько чаще — 13 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре тольяттинцы добыли три очка. Команда Заура Тедеева разгромила «Химки» (3:0).

До того команда подписала мировую с «Ахматом» (0:0). Зато в кубковой встрече с «Зенитом» тольяттинцы были сильнее в серии пенальти.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Акрон» добыл лишь 1 викторию. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: по подбору игроков «Акрон» находится на своем месте. Да и появление Артема Дзюбы явно прибавит солидности в атаке.

Поединки с «Факелом» для команды исторически складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Акрон» выиграл 3 раза при двух поражениях.

Очевидно, что тольяттинцы постараются запрыгнуть в дуэт лидеров группы. Вот только победы подопечным именинника Тедеева пока даются слишком натужно.

«Факел»

Турнирное положение: Воронежцы озабочены сохранением прописки в элите. При этом по итогам первых 8 туров чемпионата команда находится на 15 месте.

Причем «Факел» слабовато действует в плане реализации. В 8 матчах команда забила всего 3 мяча в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре команда потеряла два зачетных балла. «Факел» не смогла одолеть «Пари НН» (0:0).

До того команда была бита «Ростовом» (1:4). Да и в Кубке России воронежцы уступили «Рубину» со счетом 0:2.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Факел» выиграл 1 раз. В этих матчах игроки команды забили 2 мяча, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе «Факел» явно не впечатляет. Да и Кубком воронежцы вполне могут пожертвовать.

При этом «Факел» не побеждал в трех своих последних матчах. Да и приход на тренерский мостик Дмитрия Пятибратова пока себя не оправдывает.

Отставание от 3 места в группе составляет 5 зачетных баллов. Да и проиграли воронежцы во всех трех кубковых поединках.

И уж точно «Факел» будет действовать в привычном для себя стиле. Воронежцы явно поищут свои шансы на контратаках.

Статистика для ставок

«Факел» не побеждал в 3 своих последних поединках

Тольяттинцы не пропускали в 2 своих последних матчах

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Акрон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.13.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.26 и 1.66.

Прогноз: Тольяттинцы явно сильнее, да и опытный Дзюба наверняка появится на поле с первых минут.

«Акрон» потенциально способен прибавить, да и соперник имеет заметные сложности в плане реализации.

Ставка: Победа «Акрона» за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.26