Аршавин: УЕФА принял неоднозначное решение по юношам

Бывший футболист «Зенита»высказался о решении УЕФА допустить сборные России до 17 лет к международным соревнованиям.

Ранее стало известно, что исполнительный комитет УЕФА разрешил допустить сборные России до 17 лет до международных турниров в нейтральном статусе.

«Неоднозначное решение со стороны УЕФА по отношению к нам. Первый вопрос: если сборная России U17 куда-то отбирается, что им делать через год? Получается, что они не смогут сыграть полностью турнир. Какой смысл тогда где-то играть?

Также поставили требования выступать без гимна и нанесений на футболках. А если они завтра скажут еще без формы играть вообще? С этим тоже непонятно.

Вчера еще англичане заявили, что не будут с нами играть. Где гарантия, что другие сборные не сделают точно так же?

Нужно смотреть, как поведет себя УЕФА в данной ситуации. Пока что много вопросов, на которые, наверное, не будет никакого ответа.

Думаю, РФС задаст все нужные вопросы. Посмотрим, какие будут ответы на это всё», — приводит слова Аршавина «Чемпионат».

Напомним, сообщалось, что сборную России U16 могут добавить в одну из отборочных групп юношеского Евро-2024.