Аленичев: Выступление под нейтральным флагом — не очень приятный, но необходимый компромисс

Экс-полузащитник сборной Россиивысказался о решении УЕФА допустить юношеские сборные России до 17 лет к международным турнирам.

«Вчерашнее решение УЕФА показывает, что в организации на самом деле хотят возвращения России. Причем поступательное движение заметно: пригласили судей на сборы и даже назначили Веру Опейкину на международный матч, пригласили юношеские команды на турниры развития. Теперь вот — следующий шаг.

Если движение в этом направлении продолжится, то следующими по логике вещей должны быть молодежные и женские сборные. Хотя вряд ли это вопрос ближайших недель или месяцев.

Выступление под нейтральным флагом — не очень приятный, но необходимый компромисс. Но сейчас важно получить для наших ребят и девчонок право сыграть в официальных международных турнирах. Это важный стимул и фактор роста их спортивного мастерства», — приводит слова Аленичева Sport24.