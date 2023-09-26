начнут матч в 22:30 в Ла Лиге, 26.09.2023.

Последний матч между собой: Барселона — Мальорка 3:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Мальорка» — «Барселона» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.02 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Мальорка»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Мальорка — Барселона.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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