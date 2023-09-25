Французский защитник «Балтики» рассказал о работе с Игнашевичем

Французский защитникзаявил, что в клубе делают все возможное для того, чтобы поскорее адаптироваться.

«Язык — тот барьер, который всегда имеет значение. Но в команде все очень дружелюбны со мной, помогают в случае чего. Они делают всё, чтобы я чувствовал себя как дома.

Ну и сам Калининград — отличный город, приятно здесь находиться. Что касается быта, то я приехал сюда играть в футбол на хорошем уровне, заниматься своим любимым делом. В "Балтике" я это получаю, и больше мне ничего не нужно.

Игнашевич постоянно подсказывает мне по работе на позиции центрального защитника. Например, советует, как правильно располагать тело в той или иной ситуации.

Мне кажется, у нашей команды есть то качество, которое должно позволить нам быть как минимум в середине таблицы РПЛ. Если мы продолжим играть так, как играли с "Ахматом" (1:0), результат не заставит себя ждать. Мы можем побеждать регулярно и подняться выше», — приводит слова Гассама «Матч ТВ».

После 9-и туров «Балтика» располагается на 13-м месте в таблице РПЛ с 7-ю очками в активе. Гассама провел 5 матчей за калининградскую команду, не отметившись результативными действиями.