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    Точилин: Конкретный результат — нужно побеждать, чтобы исправить положение в турнирной таблице

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    Главный тренер «Сочи» Александр Точилин подвел итог матча против «Крыльев Советов» (1:2).

    Александр Точилин
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    Александр Точилин

    «Первый тайм у нас не получился, пропустили быстрый гол. Элементарно недоработали при ауте. Было тяжело, пришлось большими силами атаковать. "Крылья" чувствовали себя более свободно — могли проводить быстрые контратаки. Второй гол стал следствием того, что нам пришлось рисковать, потеря мяча привела к тому, что мы пропустили.

    На второй тайм ребята смогли собраться и показать, что умеют играть в футбол. Они полностью переиграли Самару. Моментов создали больше, просто надо забивать. К сожалению, у нас с этим пока туго.

    Конкретный результат — нужно побеждать, чтобы исправить положение в турнирной таблице. Побеждать мы можем только через хорошую игру. Это идет все в комплексе.

    То, что было много остановок — это нужно судье задавать вопросы. По мне игра была хорошая, жесткая, в пределах правил. Самара играла не менее жестко. Судья считал, что, наверное, мы чаще переходили эту грань», — приводит слова Точилина «Матч ТВ».

    После этого матча «Крылья Советов» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 18-ю очками в активе. «Сочи» — на 13-й строчке (6).

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