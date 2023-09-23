В матче шестого тура чемпионата Франциив родных стенах переигралсо счетом 5:3.

У хозяев отличились Матти Аблен, Эрай Джемерт, Ахмед Мостафа Мохамед, Флоран Молле и Мозес Симон. В составе гостей голы на счету Эли Крупи, Ромена Фавра и Тосина Айегуна.

Футбол. Франция. Лига 1 Нант — Лорьян 4:3 Голы: 0:1 Эли Жуниор Крупи (6'), 1:1 Маттис Аблин (42'), 2:1 Эрай Джёмерт (46'), 3:1 Мостафа Мохамед (55'), 3:2 Ромен Февр (75'), 4:2 Флоран Молле (83'), 4:3 Tosin Aiyegun (85'), 5:3 Моузес Саймон (пенальти) (90 + 9') Нант: Реми Дескамп, Жан-Кевин Дюверн (Ронаэль Пьер-Габриэль, 80'), Эрай Джёмерт, Жан-Шарль Кастеллетто, Кентен Мерлен, Педро Чиривелья, Дуглас, Маттис Аблин (Кадер Бамба, 60'), Флоран Молле (Самуэль Мутуссами, 89'), Моузес Саймон, Мостафа Мохамед (Маркос Маркиньос, 80') Лорьян: Эли Жуниор Крупи (Sirine Doucoure, 63'), Tosin Aiyegun, Ромен Февр, Венсан Ле Гофф (Бенжамен Менди, 63'), Жюльен Понсо (Жан-Виктор Макенго, 74'), Лоран Абергель, Жедеон Калулу (Игор Силва, 63'), Сулейман Туре, Жульен Лапорт, Монтассар Тальби, Ивон-Ландри Мвого Предупреждения: Лоран Абергель (53'), Реми Дескамп (81'), Ромен Февр (90 + 1'), Игор Силва (90 + 8')

Календарь и таблица Лиги 1

Победа позволила «Нанту» набрать восемь очков и подняться на шестое место в турнирной таблице. У «Лорьяна» шесть баллов и четырнадцатая строчка.