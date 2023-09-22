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    Васко да Гама — Куритиба: смотреть онлайн в прямом эфире

    22.09.2023 в 01:00 начнется матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) Васко да Гама — Куритиба

    Футбол Латинская Америка
    Васко да Гама и Куритиба начнут матч в 01:00 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А), 22.09.2023.

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    Последний матч между собой: Куритиба — Васко да Гама 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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