Хави заявил, что в клубе пока не думают о выкупе Жоау Феликса

Главный тренер «Барселоны»сообщил, что пока рано думать о выкупе контракта португальского нападающего, играющего на правах аренды за каталонский клуб.

Напомним, что он перешел в «Барселону» летом 2023 года и уже успел отлично себя проявить в команде Хави.

«Он очень хорошо взаимодействует с одноклубниками и может быть еще одним полузащитником между линиями. От этого выигрывает не только Роберт [Левандовски], но и вся команда.

Пока рано говорить о выкупе Жоау Феликса. Посмотрим, как пойдут дела, он счастлив, он помогает нам, как и [Жоау] Канселу. Сначала мы должны посмотреть, как пройдет сезон, и, надеюсь, он продолжит идти по этому пути», — цитирует Хави SportsMole.

Жоау Феликс стал известен по выступлениям за «Бенфику», откуда он перешел в мадридский «Атлетико». Но в команде Симеоне заиграть ему не удалось. Сначала была аренда в «Челси», а теперь в «Барселону».