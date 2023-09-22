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    Хави заявил, что в клубе пока не думают о выкупе Жоау Феликса

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    Главный тренер «Барселоны» Хави сообщил, что пока рано думать о выкупе контракта португальского нападающего Жоау Феликса, играющего на правах аренды за каталонский клуб.

    Жоау Феликс
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    Жоау Феликс

    Напомним, что он перешел в «Барселону» летом 2023 года и уже успел отлично себя проявить в команде Хави.

    «Он очень хорошо взаимодействует с одноклубниками и может быть еще одним полузащитником между линиями. От этого выигрывает не только Роберт [Левандовски], но и вся команда.

    Пока рано говорить о выкупе Жоау Феликса. Посмотрим, как пойдут дела, он счастлив, он помогает нам, как и [Жоау] Канселу. Сначала мы должны посмотреть, как пройдет сезон, и, надеюсь, он продолжит идти по этому пути», — цитирует Хави SportsMole.

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