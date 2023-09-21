Сазонов рассказал, почему выбрал Грузию, а не Россию

Защитник итальянского «Торино»сообщил, что выбор между сборнойи сборнойбыл очень нелегким.

«Моя мать грузинка, отец русский. Выбор был сложным, но я рад, что сыграл на чемпионате Европы среди юношей до 21 года. Быть здесь, в "Торино" — мечта, мне не терпелось сыграть в чемпионате Италии», — приводит слова защитника Toro Goal.

Саба Сазонов является воспитанником «Зенита», но за основную команду сыграл всего 1 матч. В 2021 году он перешел в «Динамо», где провел 34 матч, забил один гол. Год назад он дебютировал за основную сборную Грузии.

31 августа 2023 года стало известно о его переходе в «Торино» за € 3 млн. За «гранатовых» Сазонов пока не сыграл ни одного матча.