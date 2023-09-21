начнут матч в 19:45 в группе G Лиги конференций, 21.09.2023.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «ХИК» — «ПАОК». Коэффициент ставки — 2.56 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «ПАОК»).

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