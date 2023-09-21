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    ПАОК продлит выигрышную серию?

    ХИК — ПАОК. Ставка (к. 2.56) и прогноз на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 1, квартет G, 21 сентября 2023 года

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    ПАОК в квалификации Лиги конференций сезона 2023/2024
    В четверг, 21 сентября финский ХИК на своём поле примет греческий ПАОК. Это будет матч 1-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете G. Встреча начнётся в 19:45 (мск). ХИК — ПАОК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа G 21 Сентября 2023 года
    ХИК
  • Хельсинки
    •  ХИК 19:45 ПАОК ПАОК
  • Салоники
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    ХИК

    ХИК — чемпион Финляндии, клуб начинал евросезон 2023/2024 в Лиге чемпионов. В 1-м отборочном раунде команда переиграла «Ларн» из Северной Ирландии. Победа далась лишь в дополнительное время (1:0 — победа дома, 1:2 — проигрыш в гостях и 1:0 — победа в овертайме).

    А вот во втором раунде Лиги чемпионов ХИКу повезло меньше, хотя шансы на успех были. Финский чемпион уступил лучшей команде Норвегии — «Мольде» (1:0 — победа дома и 0:2 — поражение в гостях).

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    После этого поражения клуб перебрался в Лигу Европы. В 3-й стадии квалификации ХИК дважды проиграл лучшей команде Азербайджана — «Карабаху» (1:2 — проигрыш дома и 1:2 — поражение в гостях).

    Так ХИК оказался в Лиге конференций. В заключительной стадии отбора чемпион Финляндии обыграл румынский «Фарул» (2:0 — победа дома и 1:2 — поражение в гостях). Таким образом финны вышли в групповой этап Лиги конференций.

    ПАОК

    В минувшем чемпионате Греции ПАОК финишировал на 4-м месте. «Черно-белые» стартовали в еврокубках с Лиги конференций. Во втором раунде греки вынесли израильский клуб «Бейтар Иерусалим» (0:0 — ничья дома и 4:1 — победа в гостях).

    В 3-й стадии квалификации была битва с хорватским — «Хайдуком». Эту дуэль ПАОК выиграл с перевесом в три мяча (0:0 — ничья в гостях и 3:0 — победа дома). В раунде плей-офф греки смогли переиграть шотландский «Хартс» с общим счётом (6:1).

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  • Вчера

    • В чемпионате Греции ПАОК идет на 4-м месте. После 4-х туров команда набрала 7 очков и отстает от лидера внутреннего первенства — «Олимпиакоса» на три балла. В минувшем четвертом туре ПАОК разошёлся миром с командой «Арис» Салоники (0:0).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке не могут определиться с победителем. На победу ХИКа можно поставить за 3.64, ничью оценивают в 3.55. А на победу ПАОКа — 2.01.

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    Прогноз: Обе команды умеют сушить игру, крайне редко таки встречи завершаются с множеством забитых голом. Ставим на то, что ХИК и ПАОК сыграют по низам.

    Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.56.

    Альтернативный прогноз: Или можно рискнуть в пользу греческого клуба, так как ПАОК выдает выигрышную серию, которая состоит из 5 матчей.

    Альтернативная ставка: Победа ПАОКа с коэффициентом 2.01.

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    ХИК — ПАОК: прогноз, ставка (2.56), статистика, коэффициенты матча 21.09.2023. Прогнозы на футбол. ПАОК продлит выигрышную серию?
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