В четверг, 21 сентября финский ХИК на своём поле примет греческий ПАОК. Это будет матч 1-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете G. Встреча начнётся в 19:45 (мск). ХИК — ПАОК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ХИК

ХИК — чемпион Финляндии, клуб начинал евросезон 2023/2024 в Лиге чемпионов. В 1-м отборочном раунде команда переиграла «Ларн» из Северной Ирландии. Победа далась лишь в дополнительное время (1:0 — победа дома, 1:2 — проигрыш в гостях и 1:0 — победа в овертайме).

А вот во втором раунде Лиги чемпионов ХИКу повезло меньше, хотя шансы на успех были. Финский чемпион уступил лучшей команде Норвегии — «Мольде» (1:0 — победа дома и 0:2 — поражение в гостях).

Все прогнозы на Лигу конференций

После этого поражения клуб перебрался в Лигу Европы. В 3-й стадии квалификации ХИК дважды проиграл лучшей команде Азербайджана — «Карабаху» (1:2 — проигрыш дома и 1:2 — поражение в гостях).

Так ХИК оказался в Лиге конференций. В заключительной стадии отбора чемпион Финляндии обыграл румынский «Фарул» (2:0 — победа дома и 1:2 — поражение в гостях). Таким образом финны вышли в групповой этап Лиги конференций.

ПАОК

В минувшем чемпионате Греции ПАОК финишировал на 4-м месте. «Черно-белые» стартовали в еврокубках с Лиги конференций. Во втором раунде греки вынесли израильский клуб «Бейтар Иерусалим» (0:0 — ничья дома и 4:1 — победа в гостях).

В 3-й стадии квалификации была битва с хорватским — «Хайдуком». Эту дуэль ПАОК выиграл с перевесом в три мяча (0:0 — ничья в гостях и 3:0 — победа дома). В раунде плей-офф греки смогли переиграть шотландский «Хартс» с общим счётом (6:1).

В чемпионате Греции ПАОК идет на 4-м месте. После 4-х туров команда набрала 7 очков и отстает от лидера внутреннего первенства — «Олимпиакоса» на три балла. В минувшем четвертом туре ПАОК разошёлся миром с командой «Арис» Салоники (0:0).

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке не могут определиться с победителем. На победу ХИКа можно поставить за 3.64, ничью оценивают в 3.55. А на победу ПАОКа — 2.01.

Прогноз: Обе команды умеют сушить игру, крайне редко таки встречи завершаются с множеством забитых голом. Ставим на то, что ХИК и ПАОК сыграют по низам.

Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.56.

Альтернативный прогноз: Или можно рискнуть в пользу греческого клуба, так как ПАОК выдает выигрышную серию, которая состоит из 5 матчей.

Альтернативная ставка: Победа ПАОКа с коэффициентом 2.01.