Лапочкин: Чернова должны были удалить за удар в лицо Александрову

Бывший арбитр ФИФАсчитает, что защитника «Спартака»должны были удалять в матче с «Пари НН» (3:0) в Кубке России.

В начале первого тайма главный арбитр Евгений Буланов не заметил грубую игру Чернова против Виктора Александрова.

«По эпизоду с ударом Чернова по лицу Александрова только одно непонятно, был ли мяч в игре. Если да, то арбитр должен был назначить пенальти и показать красную карточку Чернову за агрессивную игру. Если мяч не был в игре, то это просто красная карточка за агрессивное поведение.

Конечно, ВАР должен был вмешаться в эпизод, подсказать главному судье этот телевизионный момент.

Удар исподтишка, который человеческому глазу не виден, если не сосредоточиться конкретно на этом эпизоде. Это был откровенный удар в лицо от защитника "Спартака" Чернова», — приводит слова Лапочкина «Спорт-Экспресс».