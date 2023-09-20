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    Лапочкин: Чернова должны были удалить за удар в лицо Александрову

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    Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин считает, что защитника «Спартака» Никиту Чернова должны были удалять в матче с «Пари НН» (3:0) в Кубке России.

    Никита Чернов
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    Никита Чернов

    В начале первого тайма главный арбитр Евгений Буланов не заметил грубую игру Чернова против Виктора Александрова.

    «По эпизоду с ударом Чернова по лицу Александрова только одно непонятно, был ли мяч в игре. Если да, то арбитр должен был назначить пенальти и показать красную карточку Чернову за агрессивную игру. Если мяч не был в игре, то это просто красная карточка за агрессивное поведение.

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    • Удар исподтишка, который человеческому глазу не виден, если не сосредоточиться конкретно на этом эпизоде. Это был откровенный удар в лицо от защитника "Спартака" Чернова», — приводит слова Лапочкина «Спорт-Экспресс».

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