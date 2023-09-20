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    Консейсау: «Порту» предстоит долгий путь к достижению своей цели

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    Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал победу своей команды в матче с донецким «Шахтером» (3:1) в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Сержиу Консейсау
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    Сержиу Консейсау

    «Ощущения от победы хороши. Мы в процессе развития команды, усиливаем ее качества. Довольны тремя набранными очками, но надеюсь, что теперь сумеем продолжить побеждать, чтобы выйти в следующий этап, к чему мы и стремимся.

    Нам предстоит долгий путь к достижению своей цели — выходу в 1/8 финала», — приводит слова Консейсау официальная пресс-служба УЕФА.

    Во втором туре «Порту» сыграет дома против «Барселоны», а «Шахтер» сыграет с «Антверпеном». Оба матча пройдут 4 октября.

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