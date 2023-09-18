начнут матч в 18:30 в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ), 18.09.2023.

Последний матч между собой: Динамо-Махачкала — Алания 1:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Динамо-Махачкала» — «Алания» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.55.

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