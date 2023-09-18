18-го сентября махачкалинское «Динамо» на своем поле сыграет против «Алании» в рамках 10-го тура российской Первой лиги. Начало встречи запланировано на 18:30 мск. «Динамо» Махачкала — «Алания»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Махачкала

Команда здорово начала сезон, после 9-и туров занимая 4-е место в таблице Первой лиги с 15-ю баллами в активе. «Динамо» отстает от 2-й строчки, которая гарантирует выход в РПЛ лишь на 2 балла.

Команда прекрасно играет в обороне, пропустив лишь 5 голов в 9-и встречах. Столько же пропустил лидер чемпионата и предстоящий соперник махачкалинцев «Алания». К тому же, «Динамо» регулярно набирает очки. Пока что команда выглядит как серьезный претендент на борьбу за повышение.

За 9 встреч в нынешнем сезоне «Динамо» проиграло только КАМАЗу (0:1) и «Торпедо» (0:2), трижды сыграло вничью и 4 раза победило. Команда довольно часто заканчивает свои матчи вничью именно в те моменты, когда могла забирать три очка.

Прогнозы на ФНЛ

В последнем туре «Динамо» разобралось с «Ленинградцем» (2:1), вырвав победу на 89-й минуте встречи. Команда проигрывала 0:1 и вытащила за счет характера.

Стоит отметить, что «Динамо» лишь несколько раз выступала против мощных команд в Первой лиге и в этих матчах были проблемы — поражение от «Торпедо» и ничья с «Шинником» (1:1).

«Алания»

Команда прекрасно стартовала в нынешнем сезоне, занимая 1-е место в таблице Первой лиги с 20-ю очками в копилке. «Алания» громит всех подряд и настроена ворваться в РПЛ на следующий сезон, для этого у команды есть все, кроме разрешения от РФС на право выступать в лиге, конечно же.

«Алания», так же как и «Динамо», пропустила лишь 5 голов в 9-и поединках. Стоит отметить, что команда не провалилась ни в одном матче сезона, играя строго на своей половине поля.

«Алания» проиграла только «Акрону» (0:1) в нынешнем сезоне, пропустив единственный гол на 20-й минуте встречи. В оставшихся 8-и встречах команда выиграла 6 раз и лишь дважды сыграла вничью.

К слову, в последнем туре «Алания» сыграла вничью с «Тюменью» (1:1). Команда вела в счете 1:0, пропустив единственный гол в свои ворота на 53-й минуте.

В следующем матче команде предстоит встретится с мощным «Динамо», который сделает все возможное, чтобы приблизиться к «Алании» в таблице.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Алании» предлагают — 2.55. На викторию «Динамо» дают — 3.10, ничья оценена — в 2.95.

«Алания» слишком хороша на старте сезона. Можно предположить, что гости все-таки наберут свои очки.

Поэтому наши прогноз и ставка — победа «Алании» за 2.55.

Еще один вариант ставки — индивидуальный тотал «Алании» 1 больше за 1.85.