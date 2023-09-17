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    Загребское «Динамо» планирует вернуть Модрича

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    Полузащитник «Реала» Лука Модрич может вернуться в Хорватию, сообщает 90min.

    Лука Модрич
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    Лука Модрич

    По данным источника, на 38-летнего хорвата претендует загребское «Динамо» — первый клуб Модрича. Хорватская команда попытается подписать игрока в зимнее трансферное окно.

    «У него последний год контракта, зимой я буду с ним контактировать. Как "Динамо" может не хотеть возвращения Модрича? Не могу сказать, что я с ним постоянно общаюсь, но знаю членов его семьи. Есть смысл в его возвращении в "Динамо" перед завершением карьеры, почему бы и нет?

    "Динамо", безусловно, сделает для этого всё возможное. А хватит ли этого? Посмотрим», — сказал президент правления «Динамо» Влатка Перас.

    Напомним, в летнее трансферное окно Модрич отказался переходить в саудовский «Аль-Ахли».

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