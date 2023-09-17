Загребское «Динамо» планирует вернуть Модрича

Полузащитник «Реала»может вернуться в Хорватию, сообщает 90min.

По данным источника, на 38-летнего хорвата претендует загребское «Динамо» — первый клуб Модрича. Хорватская команда попытается подписать игрока в зимнее трансферное окно.

«У него последний год контракта, зимой я буду с ним контактировать. Как "Динамо" может не хотеть возвращения Модрича? Не могу сказать, что я с ним постоянно общаюсь, но знаю членов его семьи. Есть смысл в его возвращении в "Динамо" перед завершением карьеры, почему бы и нет?

"Динамо", безусловно, сделает для этого всё возможное. А хватит ли этого? Посмотрим», — сказал президент правления «Динамо» Влатка Перас.

Напомним, в летнее трансферное окно Модрич отказался переходить в саудовский «Аль-Ахли».