Загребское «Динамо» планирует вернуть Модрича

Лука Модрич Фото: globallookpress.com
По данным источника, на 38-летнего хорвата претендует загребское «Динамо» — первый клуб Модрича. Хорватская команда попытается подписать игрока в зимнее трансферное окно.
«У него последний год контракта, зимой я буду с ним контактировать. Как "Динамо" может не хотеть возвращения Модрича? Не могу сказать, что я с ним постоянно общаюсь, но знаю членов его семьи. Есть смысл в его возвращении в "Динамо" перед завершением карьеры, почему бы и нет?
"Динамо", безусловно, сделает для этого всё возможное. А хватит ли этого? Посмотрим», — сказал президент правления «Динамо» Влатка Перас.
Напомним, в летнее трансферное окно Модрич отказался переходить в саудовский «Аль-Ахли».