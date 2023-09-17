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    «Ленинградец» и «Волгарь» не выявили победителя

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    «Ленинградец» и астраханский «Волгарь» провели не самый яркий матч в 10-м туре Первой лиги, который закончился 0:0.

    Тренер «Волгаря» Сергей Павлов
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    Тренер «Волгаря» Сергей Павлов

    Чуть интереснее выглядели гости, которых не так давно возглавил опытный Сергей Павлов, но увезти три очка из Санкт-Петербурга не смогли.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Ленинградец — Волгарь 0:0
    Ленинградец: Karabashev N., Bachinski M., Beljaev M., Gorulev V., Kazakov R., Андрей Хитяев, Кирилл Колесниченко, Kostin S., Markin M., Владислав Микушин, Алексей Яковлев Волгарь: Даниил Одоевский, Арсен Адамов, Gilyazetdinov A., Иван Хомуха, Данил Клёнкин, Кирилл Косарев, Данил Полубояринов, Егор Прошкин, Евгений Шляков, Денис Ткачук, Илья Зуев Предупреждение: Дмитрий Лесников (76')

    «Волгарь» продолжает занимать последнюю строчку в турнирной таблице Первой лиге с 4 очками. Дебютант турнира «Ленинградец» идет на 15-м месте с 11 баллами.

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