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    «Так лучше для нас». Почеттино — об отсутствии «Челси» в еврокубках

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    Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино назвал плюсы в том, что «синие» не выступают в еврокубках сезона 2023/2024.

    Маурисио Почеттино
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    Маурисио Почеттино

    «Так лучше для нас. Сейчас у нас небольшой состав из-за травм. Важно, что теперь мы сможем восстановиться и стать конкурентоспособными.

    Обычно "Челси" попадает в Лигу чемпионов, но сейчас не в моих силах изменить эту реальность.

    Наверняка мы будем участвовать в еврокубках в следующем сезоне», — сказал Почеттино BBC.

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