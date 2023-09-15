«Так лучше для нас». Почеттино — об отсутствии «Челси» в еврокубках

Главный тренерназвал плюсы в том, что «синие» не выступают в еврокубках сезона 2023/2024.

«Так лучше для нас. Сейчас у нас небольшой состав из-за травм. Важно, что теперь мы сможем восстановиться и стать конкурентоспособными.

Обычно "Челси" попадает в Лигу чемпионов, но сейчас не в моих силах изменить эту реальность.

Наверняка мы будем участвовать в еврокубках в следующем сезоне», — сказал Почеттино BBC.

По данным СМИ «Челси» потратил на нынешний состав более 1 миллиарда евро.

После 4-х туров «синие» занимают 12-е место в таблице АПЛ с 4 очками в активе. В следующем матче «Челси» встретится с «Борнмутом» 17-го сентября.