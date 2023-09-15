«Бавария» — «Байер»: счет матча 2:2, обзор голов

сыграла вничью с(2:2) в матче 4-го тура немецкой Бундеслиги.

Первый гол забили хозяева уже на 7-й минуте встречи. Нападающий «Баварии» Гарри Кейн подкараулил мяч после отскока и отправил мяч в ворота ударом головой — 1:0.

«Байер» сумел сравнять счет уже на 24-й минуте. Защитник команды Алехандро Гримальдо забил красивый гол со штрафного, игрок попал точно в девятку ворот.

Уже на 86-й минуте полузащитник «Баварии» Леон Горецка освободился от опеки в штрафной соперника, получил передачу и вогнал мяч в нижний угол ворот — 2:1.

Казалось бы, матч завершится победой хозяев, но на 90+4-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Баварии». Полузащитник «Байера» Эксекиэль Паласиос уверенно пробил с точки — 2:2.

Футбол. Германия. Бундеслига Бавария — Байер 2:2 Голы: 1:0 Гарри Кейн (7'), 1:1 Алехандро Гримальдо (24'), 2:1 Леон Горецка (86'), 2:2 Эксекиэль Паласиос (пенальти) (90 + 4') Бавария: Свен Ульрайх, Конрад Лаймер (Маттейс де Лигт, 86'), Деотшанкюль Юпамекано, Ким Мин Джэ, Альфонсо Дэвис, Леон Горецка, Йозуа Киммих (Нуссайр Мазрауи, 61'), Лерой Зане, Томас Мюллер (Джамал Мусиала, 61'), Серж Гнабри (Матис Тель, 69'), Гарри Кейн (Эрик Максим Шупо-Мотинг, 85') Байер: Виктор Бонифас, Флориан Вирц (Надим Амири, 90'), Йонас Хофман (Пьеро Инкапье, 90'), Алехандро Гримальдо, Гранит Джака, Роберт Андрих (Эксекиэль Паласиос, 46'), Жереми Фримпонг (Амин Адли, 82'), Эдмон Тапсоба (Адам Гложек, 90'), Жонатан Та, Одилон Коссуну, Лукаш Градецки Предупреждения: Thomas Tuchel (25'), Йонас Хофман (34'), Флориан Вирц (47'), Эдмон Тапсоба (69')

После этого матча «Бавария» занимает 2-е место в таблице Бундеслиги с 10-ю очками в активе. «Байер» располагается на 1-й строчке с таким же количеством баллов.