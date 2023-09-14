«Один из лучших игроков, которых я видел». Мбаппе — об уходе Верратти из ПСЖ

Нападающийпрокомментировал уход полузащитникаиз парижского клуба в катарский

«Исключительный игрок и человек. Имел честь быть рядом с тобой все эти годы. Это было огромным удовольствием.

Твоё время здесь никогда не забудут и не пренебрегают им. Один из лучших игроков, которых я видел. Спасибо, мой друг, я буду очень скучать по тебе», — написал Мбаппе в своей социальной сети.

Напомним, что Верратти пополнил состав ПСЖ в 2012 году. В прошлом сезоне итальянец провел 38 матчей за парижан во всех турнирах, не сумев отличиться набранными баллами.