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    «Один из лучших игроков, которых я видел». Мбаппе — об уходе Верратти из ПСЖ

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    Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе прокомментировал уход полузащитника Марко Верратти из парижского клуба в катарский «Аль-Араби».

    Килиан Мбаппе и Марко Верратти
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    Килиан Мбаппе и Марко Верратти

    «Исключительный игрок и человек. Имел честь быть рядом с тобой все эти годы. Это было огромным удовольствием.

    Твоё время здесь никогда не забудут и не пренебрегают им. Один из лучших игроков, которых я видел. Спасибо, мой друг, я буду очень скучать по тебе», — написал Мбаппе в своей социальной сети.

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    • Напомним, что Верратти пополнил состав ПСЖ в 2012 году. В прошлом сезоне итальянец провел 38 матчей за парижан во всех турнирах, не сумев отличиться набранными баллами.

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