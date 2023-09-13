Президент ПСЖ о Верратти: Он отдавал всю свою душу на поле и добился много великого с нами

Президентпрокомментировал уход полузащитника командыиз Катара.

«Марко навсегда будет связан с ПСЖ. Он сыграл важную роль в нашей великой истории. Я никогда не забуду его прибытие в 2012 году в возрасте 19 лет. С тех пор он всегда был рядом с клубом, отдавая всю свою душу на поле и добившись вместе с нами многого великого.

Я хотел бы искренне поблагодарить Марко и его семью от имени всех, кто связан с ПСЖ. Он всегда будет частью клуба. Мы желаем ему всего наилучшего в этом новом приключении», — приводятся слова Аль-Хелаифи на сайте клуба.

Напомним, что Верратти выступал за ПСЖ на протяжении 11-и лет. В прошлом сезоне 29 матчей за парижан в Лиге 1, не отметившись результативными действиями, заработав 10 желтых карточек.