начнут матч в 21:45 в квалификации Евро-2024 (группа F), 12.09.2023.

Последний матч между собой: Эстония — Бельгия 0:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бельгия» — «Эстония». Коэффициент ставки — 2.81 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Бельгия»).

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