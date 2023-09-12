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    Бельгия снова разгромит эстонцев

    Бельгия — Эстония. Ставка (к. 2.81) и прогноз на футбол, квалификация Евро-2024, 12 сентября 2023 года

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    Бельгия сыграет на своем поле с Эстонией в рамках 6-го тура квалификации чемпионата Европы. Матч пройдет 12 сентября, начало — в 21:45 мск. Бельгия — Эстония: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа F 12 Сентября 2023 года
    Бельгия
  • Брюссель
    •  Бельгия 21:45 Эстония Эстония
  • Таллин
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    Бельгия

    Эта команда на данный момент лидирует в своей группе. Бельгийцы в 4 матчах набрали 10 очков, да и по игре смотрятся мощно.

    Традиционно сборная Бельгии неплохо атакует. 8 забитых мячей в 4 матчах — результат не крейсерский, но есть время и ресурсы его улучшить.

    Коэффициенты матча Бельгия — Эстония

    1X2Новым игрокам
  • 1.0812.0045.00Бонус$9500
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    В своем последнем матче Бельгия добыла очередные три очка. На выезде минимально были обыграны азербайджанцы.

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    До того бельгийцы разгромили Эстонию (3:0). Да и вообще, стоит отметить оборону команды, давшую результативный сбой лишь однажды.

    Хозяева наверняка будут активно атаковать с первых минут матча. Составу бельгийцев могут позавидовать многие.

    Эстония

    Эта команда находится на 4 месте в группе. В 4 матчах отбора эстонцы разжились всего одним зачетным баллом.

    В нынешнем отборочном цикле команда выступает крайне неудачно. В 4 сыгранных матчах ей удалось отличиться лишь двумя точными выстрелами.

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    • Свой последний поединок команда провела отвратительно. Эстония в родных стенах по всем статьям уступила Швеции (0:5).

    Два последних поединка проиграны с общим счетом 0:8. Да и вообще, оборона эстонцев напоминает проходной двор.

    Наверняка эстонцы постараются дать бой столь сильному сопернику. Прибалтийцы явно будут действовать вторым номером.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Бельгии предлагают — 1.07.

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    На викторию Эстонии дают — 32.00, ничья оценена — в 11.50.

    За бельгийцев сыграют фактор родных стен и более высокая квалификация исполнителей во всех линиях.

    Наш прогноз — Фора Бельгии -3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.81. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.11.

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