Бельгия
Эта команда на данный момент лидирует в своей группе. Бельгийцы в 4 матчах набрали 10 очков, да и по игре смотрятся мощно.
Традиционно сборная Бельгии неплохо атакует. 8 забитых мячей в 4 матчах — результат не крейсерский, но есть время и ресурсы его улучшить.
Коэффициенты матча Бельгия — Эстония
В своем последнем матче Бельгия добыла очередные три очка. На выезде минимально были обыграны азербайджанцы.
До того бельгийцы разгромили Эстонию (3:0). Да и вообще, стоит отметить оборону команды, давшую результативный сбой лишь однажды.
Хозяева наверняка будут активно атаковать с первых минут матча. Составу бельгийцев могут позавидовать многие.
Эстония
Эта команда находится на 4 месте в группе. В 4 матчах отбора эстонцы разжились всего одним зачетным баллом.
В нынешнем отборочном цикле команда выступает крайне неудачно. В 4 сыгранных матчах ей удалось отличиться лишь двумя точными выстрелами.
Свой последний поединок команда провела отвратительно. Эстония в родных стенах по всем статьям уступила Швеции (0:5).
Два последних поединка проиграны с общим счетом 0:8. Да и вообще, оборона эстонцев напоминает проходной двор.
Наверняка эстонцы постараются дать бой столь сильному сопернику. Прибалтийцы явно будут действовать вторым номером.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Бельгии предлагают — 1.07.
На викторию Эстонии дают — 32.00, ничья оценена — в 11.50.
За бельгийцев сыграют фактор родных стен и
Наш прогноз — Фора Бельгии -3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.81. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.11.