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    Армения — Хорватия: смотреть онлайн в прямом эфире

    11.09.2023 в 19:00 начнется матч в группе D квалификации футбольного Евро-2024 Армения — Хорватия

    Футбол Сборная Армении Сборная Хорватии
    Армения и Хорватия начнут матч в 19:00 в группе D квалификации футбольного Евро-2024, 11.09.2023.

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    Последний матч между собой: Хорватия — Армения 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Армения» — «Хорватия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.17.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Хорватия»).

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