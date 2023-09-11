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    Обойдет ли Армения Хорватию?

    Армения — Хорватия. Ставка (к. 2.17) и прогноз на футбол, квалификация на Евро-2024, 11 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Армения — Хорватия
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    Хорватия — фаворит матча
    В понедельник, 11 сентября, сборная Армении сыграет против национальной команды Хорватии в шестом туре отборочного цикла Евро-2024. Начало встречи запланировано на 19:00 мск. Армения — Хорватия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа D 11 Сентября 2023 года
    Армения
  • Ереван
    •  Армения 19:00 Хорватия Хорватия
  • Загреб
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    Армения

    Команда довольно успешно стартовала в квалификации Евро-2024. Армения занимает 3-е место в своей группе, имея столько же очков, сколько у соперника, который провел на один матч меньше.

    Армения играет сверхрезультативно, но при этом имеет проблемы в обороне, пропустив за 4 матча 6 голов при 8-ми забитых. В частности, сборная забила 4 гола Уэльсу (4:2) в гостях.

    Коэффициенты матча Армения — Хорватия

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    В своей последней игре сборная не выиграла, но ничья со счетом 1:1 на выезде против принципиального соперника Турции, которая вынуждена была отыгрываться, дорогого стоит.

    Все прогнозы на Евро-2024

    В последних четырех поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при двух победах и двух ничьих, так что у хозяев есть шансы хотя бы на ничью.

    Хорватия

    Сборная Хорватии занимает второе место в своей группе, набрав в трех матчах семь очков — столько же у ее грядущего соперника, который провел на матч больше.

    Отставание от Турции, которая находится на первой строчке, составляет три очка, однако конкурент провел на две игры больше. В общем, на данный момент ситуация под контролем.

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    • В своей последней игре команда одержала дежурную победу. На своем поле она разгромила Латвию с результатом 5:0.

    В шести последних поединках во всех турнирах «Шашечные» потерпели лишь одно поражение при четырех победах и одной ничьей.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом Хорватию, коэффициент на победу которой равен 1,38. Успех Армении оценивается в 8,60, ничья — в 4,85.

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    В пяти последних матчах хозяев забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,17.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,86, ведь в четырех из пяти последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.

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    Армения — Хорватия: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 11.09.2023. Прогнозы на футбол. Обойдет ли Армения Хорватию?
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