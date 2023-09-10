начнут матч в 19:00 в квалификации футбольного чемпионата Европы 2024 года группы E, 10.09.2023.

Последний матч между собой: Молдавия — Фарерские острова 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Фарерские острова» — «Молдавия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.15 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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