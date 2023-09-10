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    Молдова приблизится к лидерам своей группы?

    Фарерские Острова — Молдова. Ставка (к. 3.15) и прогноз на футбол, квалификация на Евро-2024, 10 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Фарерские Острова — Молдова
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    Молдова
    В воскресенье, 10 сентября, сборная Фарерских Островов сыграет против национальной команды Молдовы в 6-м туре отборочного цикла Евро-2024. Начало встречи запланировано на 19:00 мск. Фарерские Острова — Молдова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа E 10 Сентября 2023 года
    Фарерские острова
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    •  Фарерские острова 19:00 Молдавия Молдавия
  • Кишинёв
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    Фарерские Острова

    Сборная полностью провалила отбор на Евро-2024, практически не имея шансов на попадание в основной этап турнира. Фареры занимают последнее 5-е место в своей группе с 1-м баллом в активе.

    За 4 матча в квалификации Евро сборная только в матче, сыграв вничью. В остальных 3-х встречах Фареры проиграли Чехии (0:3), Албании (1:3) и Польше (0:2). За весь период сборная забила только 2 гола, пропустив 9 раз.

    Коэффициенты матча Фарерские острова — Молдавия

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    В матче с Польшей Фареры в основном только оборонялись, совершив только один удар в створ, а во встрече с Чехией команда и вовсе не нанесла ни одного удара даже в сторону ворот.

    Все прогнозы на Евро-2024

    В предстоящем матче Фареры встретятся еще с одним соседом в группе — Молдовой. Если сборная сможет победить, то будет иметь шансы хотя бы приблизиться к лидерам, но для этого Островам нужно прыгнуть выше головы.

    Молдова

    Сборная имеет все шансы побороться. В группе Е, где находится Молдова большая конкуренция — за 2 места борются 4 команды — в это число также входят молдаване.

    Сборная занимает 4-е место в своей группе, отставая от 2-го места, которое обеспечивает выход в основной этап Евро-2024 всего на 2 балла. Победа в предстоящем матче будет для Молдовы хорошей возможностью забраться выше.

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    • Стоит отметить, что в последнем туре квалификации сборная отобрала очки у прямого конкурента — Польши (3:2), вырвав победу на 85-й минуте встречи. В составе поляков был форвард Роберт Левандовский, который забил гол и сделал голевую передачу, но даже он не смог помочь команде набрать очки.

    Молдова и Фарерские Острова уже встречались в рамках отбора на Евро-2024. В том матче команды поделили очки (1:1), хотя молдаване могли и проиграть. Команда сравняла счет только на 87-й минуте встречи.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Фарерских Островов предлагают — 2.50. На викторию Молдовы дают — 3.15, ничья оценена — в 3.10.

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    В последних матчах Молдова набрала хороший ход. Можно предположить, что на этот раз гости не упустят победу.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Победа Молдовы за 3.15.

    Еще один вариант ставки — фора Молдовы 0 в 1-м тайме за 2.02.

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    Фарерские Острова — Молдова: прогноз, ставка (3.15), статистика, коэффициенты матча 10.09.2023. Прогнозы на футбол. Молдова приблизится к лидерам своей группы?
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