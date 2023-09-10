В воскресенье, 10 сентября, сборная Фарерских Островов сыграет против национальной команды Молдовы в 6-м туре отборочного цикла Евро-2024. Начало встречи запланировано на 19:00 мск. Фарерские Острова — Молдова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Фарерские Острова

Сборная полностью провалила отбор на Евро-2024, практически не имея шансов на попадание в основной этап турнира. Фареры занимают последнее 5-е место в своей группе с 1-м баллом в активе.

За 4 матча в квалификации Евро сборная только в матче, сыграв вничью. В остальных 3-х встречах Фареры проиграли Чехии (0:3), Албании (1:3) и Польше (0:2). За весь период сборная забила только 2 гола, пропустив 9 раз.

Коэффициенты матча Фарерские острова — Молдавия 1X2Новым игрокам 2.503.103.15Бонус$9500

В матче с Польшей Фареры в основном только оборонялись, совершив только один удар в створ, а во встрече с Чехией команда и вовсе не нанесла ни одного удара даже в сторону ворот.

Все прогнозы на Евро-2024

В предстоящем матче Фареры встретятся еще с одним соседом в группе — Молдовой. Если сборная сможет победить, то будет иметь шансы хотя бы приблизиться к лидерам, но для этого Островам нужно прыгнуть выше головы.

Молдова

Сборная имеет все шансы побороться. В группе Е, где находится Молдова большая конкуренция — за 2 места борются 4 команды — в это число также входят молдаване.

Сборная занимает 4-е место в своей группе, отставая от 2-го места, которое обеспечивает выход в основной этап Евро-2024 всего на 2 балла. Победа в предстоящем матче будет для Молдовы хорошей возможностью забраться выше.

Стоит отметить, что в последнем туре квалификации сборная отобрала очки у прямого конкурента — Польши (3:2), вырвав победу на 85-й минуте встречи. В составе поляков был форвард Роберт Левандовский, который забил гол и сделал голевую передачу, но даже он не смог помочь команде набрать очки.

Молдова и Фарерские Острова уже встречались в рамках отбора на Евро-2024. В том матче команды поделили очки (1:1), хотя молдаване могли и проиграть. Команда сравняла счет только на 87-й минуте встречи.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Фарерских Островов предлагают — 2.50. На викторию Молдовы дают — 3.15, ничья оценена — в 3.10.

В последних матчах Молдова набрала хороший ход. Можно предположить, что на этот раз гости не упустят победу.

Поэтому наши прогноз и ставка — Победа Молдовы за 3.15.

Еще один вариант ставки — фора Молдовы 0 в 1-м тайме за 2.02.