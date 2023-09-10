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    «Енисей» разошелся миром с «Родиной»

    «Енисей» — «Родина»: счет матча 2:2, обзор голов

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ Енисей Родина ФНЛ — Первая лига Футбол России
    В 9-м туре Первой лиги играли «Енисей» и «Родина». Матч состоялся в Красноярске.

    ФК «Енисей»
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    ФК «Енисей»

    Команды не выявили сильнейшего. Игра закончилась вничью 2:2.

    Календарь и таблица ФНЛ

    У хозяев дублем отметился Александр Ломакин. В составе московского клуба голы забили Иван Тимошенко и Мухаммад Султонов.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Енисей — Родина 2:2
    Голы: 1:0 Александр Ломакин (13'), 1:1 Иван Тимошенко (18'), 2:1 Александр Ломакин (47'), 2:2 Олег Дмитриев (80') Енисей: Евгений Ставер, Вячеслав Бардыбахин, Никита Глушков, Александр Канаплин, Владимир Хозин, Валерий Кичин, Krashevskiy Y., Валерий Кичин, Александр Ломакин, Никита Раздорских, Savelyev M. Родина: Алексей Городовой, Олег Дмитриев, Астемир Гордюшенко, Александр Клещенко, Митя Крижан, Мухаммад Султонов, Иван Тимошенко, Максим Турищев, Артём Воропаев, Ната Уэсли, Георгий Юдинцев Предупреждения: Валерий Кичин (34'), Митя Крижан (67'), Вячеслав Бардыбахин (90')

    «Родина» идет шестой в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 13 очков после девяти матчей. «Енисей» (11) находится на 12-й позиции.

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