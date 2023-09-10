«Енисей» — «Родина»: счет матча 2:2, обзор голов

ФК «Енисей» Фото: globallookpress.com
Команды не выявили сильнейшего. Игра закончилась вничью 2:2.
У хозяев дублем отметился Александр Ломакин. В составе московского клуба голы забили Иван Тимошенко и Мухаммад Султонов.
Футбол. Россия. ФНЛ
Енисей — Родина 2:2
Голы: 1:0 Александр Ломакин (13'), 1:1 Иван Тимошенко (18'), 2:1 Александр Ломакин (47'), 2:2 Олег Дмитриев (80') Енисей: Евгений Ставер, Вячеслав Бардыбахин, Никита Глушков, Александр Канаплин, Владимир Хозин, Валерий Кичин, Krashevskiy Y., Валерий Кичин, Александр Ломакин, Никита Раздорских, Savelyev M. Родина: Алексей Городовой, Олег Дмитриев, Астемир Гордюшенко, Александр Клещенко, Митя Крижан, Мухаммад Султонов, Иван Тимошенко, Максим Турищев, Артём Воропаев, Ната Уэсли, Георгий Юдинцев Предупреждения: Валерий Кичин (34'), Митя Крижан (67'), Вячеслав Бардыбахин (90')
«Родина» идет шестой в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 13 очков после девяти матчей. «Енисей» (11) находится на 12-й позиции.