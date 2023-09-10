начнут матч в 21:45 в квалификации футбольного чемпионата Европы 2024 года группы E, 10.09.2023.

Последний матч между собой: Польша — Албания 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Албания» — «Польша». Коэффициент ставки — 3.20 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Польша»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Албания — Польша.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонусы 50USD Новым игрокам