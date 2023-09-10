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    Смогут ли поляки ворваться в лидеры своей группы?

    Албания — Польша. Ставка (к. 3.20) и прогноз на футбол, квалификация на Евро-2024, 10 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Албания — Польша
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    Роберт Левандовский — нападающий сборной Польши
    В воскресенье, 10 сентября, сборная Албании сыграет против национальной команды Польши в 6-м туре отборочного цикла Евро-2024. Начало встречи запланировано на 21:45 мск. Албания — Польша: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа E 10 Сентября 2023 года
    Албания
  • Тирана
    •  Албания 21:45 Польша Польша
  • Варшава
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    Албания

    За 4 тура до конца отбора на Евро-2024 сборная находится на 2-й строчке в своей группе с 7-ю очками в активе. В группе Е высокая плотность таблицы, поэтому Албании необходимо стабильно набирать очки, чтобы на что-либо претендовать.

    Предстоящий матч будет очень важен как для Албании, так и для Польши, ведь команды являются прямыми конкурентами в группе. Стоит отметить, что у албанцев порядок в обороне — всего 3 пропущенных мяча в 4-х встречах.

    Коэффициенты матча Албания — Польша

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    В 4-х матчах квалификации Албания проиграла только один раз, однажды сыграла вничью с Чехией (1:1) и дважды победила. В 1-м победном матче с Молдавой (2:0) албанцы буквально смяли соперника, дав нанести только один удар в створ ворот.

    Все прогнозы на Евро-2024

    В предстоящем матче Албания может оторваться от ближайшего преследователя — Польши, но для этого сборной необходимо показать свой лучший футбол. К тому же, Албания уверенно играет на своем поле.

    Польша

    Сборная показывает довольно средние результаты в квалификации Евро-2024, занимая только 3-е место в своей группе (6 очков), но вся борьба еще в впереди, а предстоящий матч с Албанией во многом может стать определяющим.

    Одна из проблем Польши в 4-х матчах отбора на Евро — это оборона. Команда пропустила 6 голов за этот период при таком же количестве забитых. К тому же, команда проиграла половину матчей в своей группе.

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    • Польша уступила Чехии (1:3) и Молдове (2:3), но собралась и победила в матчах с Албанией (1:0) и Фарерами (2:0). Интересно, что именно в проигранных встречах команда пропустила много, а в победных — оставила свои ворота в неприкосновенности.

    Стоит отметить, что в очной встрече с Албанией (1:0) команда сыграла строго в обороне, забив единственный гол на 41-й минуте встречи. Матч был примерно равный, но у поляков получилось реализовать свой момент.

    Лидер Польши Роберт Левандовский вновь на коне и готов приносить пользу своей сборной. 35-летний форвард за 4 матча в квалификации забил 3 гола и сделал голевую передачу.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Польши предлагают — 2.30. На викторию Албании дают — 3.45, ничья оценена — в 3.20.

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    В предстоящем матче Польша вполне способен обыграть соперника, но и Албания сделает все, чтобы оставаться в гонке за право выступать в основном этапе Евро-2024.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Ничья за 3.20.

    Еще один вариант ставки — Индивидуальный тотал Польши 0.5 больше в 1-м тайме за 2.12.

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    Албания — Польша: прогноз, ставка (3.20), статистика, коэффициенты матча 10.09.2023. Прогнозы на футбол. Смогут ли поляки ворваться в лидеры своей группы?
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