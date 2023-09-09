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    «Нефтехимик» одолел «Кубань»

    «Нефтехимик» — «Кубань»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче Первой лиги России «Нефтехимик» в родных стенах переиграл «Кубань» со счетом 2:1.

    «Нефтехимик»
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    «Нефтехимик»

    На голы Романа Денисова и Павла Котова гости ответили точным ударом Гаррика Левина.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Нефтехимик — Кубань 2:1
    Голы: 1:0 Роман Денисов (5'), 1:1 Levin G. (32'), 2:1 Павел Котов (57') Нефтехимик: Сергей Ещенко, Роман Денисов, Султан Джамилов, Александр Кахидзе, Давид Кокоев, Артём Котик, Павел Котов, Максим Петров, Максим Шоркин, Sitdikov M., Богдан Зорин Кубань: Юрий Нестеренко, Нури Абдоков, Валерий Чуперка, Максим Лаук, Levin G., Игорь Леонтьев, Алексей Смирнов, Сослан Таказов, Иван Темников, Максим Веденеев, Zhilov I. Предупреждения: Максим Шоркин (54'), Pershin M. (90+5'), Сергей Ещенко (90+6'), Юрий Нестеренко (90+7')

    Календарь и таблица ФНЛ

    «Нефтехимик» с 7 очками занимает 16-е место в турнирной таблице первой лиги. «Кубань» находится на 17-й строчке.

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