ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джон Джонс5 бойцов, которые могли бы стать тройными чемпионами UFC
  • 07:45
    • Медведев обыграл Алькараса и вышел в финал US Open-2023
  • 21:27
    • Данилина и Хелиоваара стали чемпионами US Open в миксте
  • 20:55
    • Украина и Англия не выявили сильнейшего в отборе Евро-2024
  • 19:48
    • Источник: «Динамо» сделало предложение по трансферу хавбека «Гремио»
  • 16:54
    • Изидор перешел в «Зенит»
    Все новости спорта

    Андорра и Беларусь поделили очки

    Андорра — Беларусь: счет матча 0:0, обзор

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Андорры Сборная Белоруссии Футбол Белоруссии
    В матче отборочного турнира Евро-2024 сборные Андорры и Беларуси сыграли вничью.

    Сборная Андорры
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная Андорры

    Соперники не смогли поразить ворота друг друга. Все усилия команд забить мяч не увенчались успехом.

    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа I
    Андорра — Белоруссия 0:0
    Андорра: Икер, Мойсес Сан-Никола, Макс Льовера, Альберт Алаведра, Жоан Сервос, Жорди Алаез (M.G.Renom, 84'), Марк Пужоль (Эрик Валес Рамос, 59'), Марк Валес, Алешандре Мартинез (Рикард Фернандес, 59'), Марсио Виейра (Марк Ребес, 59'), Альберт Росас Убак (Ильдефонс Лима Сола, 90') Белоруссия: Павел Савицкий, Artem Kontsevoy (Иван Бахар, 80'), Виталий Лисакович (Владислав Морозов, 65'), Никита Корзун, Макс Эбон, Артём Быков (Юрий Ковалев, 65'), Кирилл Печенин (Владислав Малькевич, 88'), Sergey Politevich, Захар Волков, Денис Поляков, Maksim Plotnikov Предупреждения: Макс Эбон (30'), Sergey Politevich (49'), Марк Пужоль (51'), Виталий Лисакович (57'), Владислав Морозов (76'), Марк Ребес (81'), Сергей Игнатович (90 + 1')

    Беларусь располагается на четвертом месте с 4 очками. Андорра (2) находится на шестой строчке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сборная Италии снова проиграет Северной Македонии?
  • Северная Македония — Италия. Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Ирландия и Нидерланды забьют друг другу
  • Ирландия — Нидерланды. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Сможет ли Дания выиграть на поле Финляндии?
  • Финляндия — Дания. Прогноз и ставки
  • 2.57
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.79
  • Экспресс дня 10 сентября
  • Завтра в 21:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Северная Македония — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ирландия — Нидерланды
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.57
  • Прогноз на матч Финляндия — Дания
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Венгрия — Чехия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.72
  • Прогноз на матч Казахстан — Северная Ирландия
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  3.36
  • Прогноз на матч Медведев — Джокович
  • Теннис
  • Завтра в 23:00
    •  3.15
  • Прогноз на матч Фарерские Острова — Молдова
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Греция — Гибралтар
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры