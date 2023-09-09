Андорра — Беларусь: счет матча 0:0, обзор

Сборная Андорры Фото: globallookpress.com
Соперники не смогли поразить ворота друг друга. Все усилия команд забить мяч не увенчались успехом.
Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа I
Андорра — Белоруссия 0:0
Андорра: Икер, Мойсес Сан-Никола, Макс Льовера, Альберт Алаведра, Жоан Сервос, Жорди Алаез (M.G.Renom, 84'), Марк Пужоль (Эрик Валес Рамос, 59'), Марк Валес, Алешандре Мартинез (Рикард Фернандес, 59'), Марсио Виейра (Марк Ребес, 59'), Альберт Росас Убак (Ильдефонс Лима Сола, 90') Белоруссия: Павел Савицкий, Artem Kontsevoy (Иван Бахар, 80'), Виталий Лисакович (Владислав Морозов, 65'), Никита Корзун, Макс Эбон, Артём Быков (Юрий Ковалев, 65'), Кирилл Печенин (Владислав Малькевич, 88'), Sergey Politevich, Захар Волков, Денис Поляков, Maksim Plotnikov Предупреждения: Макс Эбон (30'), Sergey Politevich (49'), Марк Пужоль (51'), Виталий Лисакович (57'), Владислав Морозов (76'), Марк Ребес (81'), Сергей Игнатович (90 + 1')
Беларусь располагается на четвертом месте с 4 очками. Андорра (2) находится на шестой строчке.