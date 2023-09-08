начнут матч в 19:30 в группе G отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года, 08.09.2023.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Португалия U21» — «Андорра U21». Коэффициент ставки — 2.22.

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