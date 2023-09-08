Португалия (до 21 года) сыграет на своем поле с Андоррой (до 21 года) в рамках 2-го тура квалификации чемпионата Европы до 21 года. Матч пройдет 8 сентября, начало — в 19:30 мск. Португалия (до 21 года) — Андорра (до 21 года): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Португалия (до 21 года)

Эта команда является одним из фаворитов своей группы. Португалия (до 21 года) традиционно имеет прекрасный подбор атакующих исполнителей.

И уж точно португальская молодежь постарается добыть стартовую викторию. Причем наверняка хозяева будут стараться добыть максимально крупную победу.

Коэффициенты матча Португалия U21 — Андорра U21 1X2Новым игрокам 1.0115.0035.00Бонус$9500

В предыдущем своем поединке команда откровенно разочаровала результатом. Португалия (до 21 года) минимально уступила англичанам.

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Правда, до того португальцы добыли викторию. Португалия (до 21 года) сумела справиться с сильными бельгийцами (2:1).

Португалия (до 21 года) уж точно будет активно атаковать с первых минут встречи. Вопрос состоит в том, сколько мячей забьют хозяева?!

Андорра (до 21 года)

Эта команда уже не выглядит привычным поставщиком очков. Андоррцы уже стартовали в квалификации, набрав 3 пункта в 3 матчах.

Вот только проблем в игре команды еще громадье. Зато оборона стала действовать куда монолитнее, чем раньше.

Свой последний поединок команда провела удачно. Андорра (до 21 года) в матче квалификации не дала обыграть себя белорусам (1:1).

А вот до того андоррцы взяли один балл на Фарерских островах (2:2). Так что робости перед соперниками становится все меньше.

И уж точно Андорра (до 21 года) постарается оказать достойное сопротивление португальцам. Гости явно будут пытаться сдерживать атаки соперника.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Португалии (до 21 года) предлагают — 1.01.

На викторию Андорры (до 21 года) дают — 55.00, ничья оценена — в 15.00.

Португальцы смотрятся явно мощнее соперника , и уж точно проведут встречу в режиме активных атак.

Наш прогноз — Фора Португалии (до 21 года) -4.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.22. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 2.71.