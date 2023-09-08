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    Португальская поросль разгромит андоррцев

    Португалия (до 21 года) — Андорра (до 21 года). Ставка (к. 2.22) и прогноз на футбол, чемпионат Европы до 21 года, 8 сентября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2023 U21
    Прогноз и ставки на Португалия (до 21 года) — Андорра (до 21 года)
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    Молодежная сборная Португалии
    Португалия (до 21 года) сыграет на своем поле с Андоррой (до 21 года) в рамках 2-го тура квалификации чемпионата Европы до 21 года. Матч пройдет 8 сентября, начало — в 19:30 мск. Португалия (до 21 года) — Андорра (до 21 года): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа G 08 Сентября 2023 года
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    Португалия (до 21 года)

    Эта команда является одним из фаворитов своей группы. Португалия (до 21 года) традиционно имеет прекрасный подбор атакующих исполнителей.

    И уж точно португальская молодежь постарается добыть стартовую викторию. Причем наверняка хозяева будут стараться добыть максимально крупную победу.

    Коэффициенты матча Португалия U21 — Андорра U21

    1X2Новым игрокам
  • 1.0115.0035.00Бонус$9500
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    В предыдущем своем поединке команда откровенно разочаровала результатом. Португалия (до 21 года) минимально уступила англичанам.

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    Правда, до того португальцы добыли викторию. Португалия (до 21 года) сумела справиться с сильными бельгийцами (2:1).

    Португалия (до 21 года) уж точно будет активно атаковать с первых минут встречи. Вопрос состоит в том, сколько мячей забьют хозяева?!

    Андорра (до 21 года)

    Эта команда уже не выглядит привычным поставщиком очков. Андоррцы уже стартовали в квалификации, набрав 3 пункта в 3 матчах.

    Вот только проблем в игре команды еще громадье. Зато оборона стала действовать куда монолитнее, чем раньше.

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    • Свой последний поединок команда провела удачно. Андорра (до 21 года) в матче квалификации не дала обыграть себя белорусам (1:1).

    А вот до того андоррцы взяли один балл на Фарерских островах (2:2). Так что робости перед соперниками становится все меньше.

    И уж точно Андорра (до 21 года) постарается оказать достойное сопротивление португальцам. Гости явно будут пытаться сдерживать атаки соперника.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Португалии (до 21 года) предлагают — 1.01.

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    На викторию Андорры (до 21 года) дают — 55.00, ничья оценена — в 15.00.

    Португальцы смотрятся явно мощнее соперника, и уж точно проведут встречу в режиме активных атак.

    Наш прогноз — Фора Португалии (до 21 года) -4.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.22. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 2.71.

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