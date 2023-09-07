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    Кварацхелия считает, что мог помешать грузинской молодежке

    Футбол Евро-2023 U21 Сборная Грузии
    Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия высказался о молодежном чемпионате Европы — 2023, на котором он не смог выступить за молодежную сборную Грузии.

    Хвича Кварацхелия
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    Хвича Кварацхелия

    «Никто из молодёжной сборной не обижен на меня из-за пропуска Евро-U21. Я уже говорил, что был очень уставшим. Кроме того, наша молодежка уже была сыграна, и я мог только помешать. Со стороны "Наполи" никакого давления не было», — цитирует Кварацхелию «Чемпионат».

    Без Кварацхелии в составе, молодёжная сборная Грузии выиграла свою группу, в которой также сражались Португалия, Нидерланды и Бельгия. В 1/4 финала грузины уступили в серии пенальти Израилю (0:0, 3:4 по пенальти).

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