Кварацхелия считает, что мог помешать грузинской молодежке

Вингервысказался о молодежном чемпионате Европы — 2023, на котором он не смог выступить за молодежную сборную Грузии.

«Никто из молодёжной сборной не обижен на меня из-за пропуска Евро-U21. Я уже говорил, что был очень уставшим. Кроме того, наша молодежка уже была сыграна, и я мог только помешать. Со стороны "Наполи" никакого давления не было», — цитирует Кварацхелию «Чемпионат».

Без Кварацхелии в составе, молодёжная сборная Грузии выиграла свою группу, в которой также сражались Португалия, Нидерланды и Бельгия. В 1/4 финала грузины уступили в серии пенальти Израилю (0:0, 3:4 по пенальти).