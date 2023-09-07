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    Словения обыграла Северную Македонию, а Дания всухую разгромила Сан-Марино в отборе Евро-2024

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    Обзор матчей 5-го тура группы H квалификации Евро-2024.

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    В одном из матчей сборная Дании забила 4 безответных гола сборной Сан-Марино (4:0). В составе датчан голы забили Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Йоаким Мехле, Йонас Винд и Юссуф Поульсен.

    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа H
    Дания — Сан-Марино 4:0
    Голы: 1:0 Pierre-Emile Hojbjerg (26'), 2:0 Йоаким Мехле (28'), 3:0 Йонас Винд (40'), 4:0 Юссуф Поульсен (90 + 3') Дания: Каспер Шмейхель, Йенс Ларсен, Симон Кьер, Йоаким Андерсен, Йоаким Мехле, Матиас Йенсен (Мортен Юльманн, 58'), Pierre-Emile Hojbjerg (Расмус Хёйлунн, 58'), Кристиан Эриксен, Андреас Ольсен (Мартин Брайтвайт, 58'), Йонас Винд (Юссуф Поульсен, 83'), Йеспер Линдстрём (Nicolai Vallys, 72') Сан-Марино: Fabio Tomassini (Хосе Хирш Адольфо, 66'), Лука Чеккароли (Маттео Витайоли, 46'), Алессандро Този (Andrea Magi, 90'), Лоренцо Лаццари (Марчелло Муларони, 86'), Лоренцо Капиккьони, Алессандро Голинуччи, Мануэль Баттистини (Alessandro D'Addario, 66'), Dante Rossi, Роберто Ди Майо, Simone Franciosi, Элиа Бенедеттини

    После этого матча Дания занимает 2-е место в своей группе с 10-ю очками в активе. Сан-Марино — на 6-й позиции (0).

    В параллельном матче Словения одержала уверенную победу над Северной Македонией (4:2).

    У словенцев дублем отметился Андраж Шпорар, гол забил Беньямин Шешко, а защитник Северной Македонии Джонни Эванс организовал автогол.

    В составе гостей голами отличились Айзек Прайс и все тот же Эванс.

    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа H
    Словения — Северная Ирландия 4:2
    Голы: 1:0 Андраж Шпорар (3'), 1:1 Айзек Прайс (7'), 2:1 Петар Стоянович (17'), 3:1 Беньямин Шешко (42'), 3:2 Джонни Эванс (53'), 4:2 Андраж Шпорар (56') Словения: Ян Облак, Жан Карничник, Давид Брекало, Яка Бийол, Эрик Янжа (Юре Балковец, 85'), Петар Стоянович, Адам Гнезда-Черин, Тими Элшник (Санди Ловрич, 90'), Ян Млакар (Ясмин Куртич, 74'), Андраж Шпорар, Беньямин Шешко (Жан Випотник, 85') Северная Ирландия: Конор Макминамин, Дион Чарльз (Джош Мадженнис, 46'), Айзек Прайс (Алистер Маккэнн, 64'), Мэттью Кеннеди (Конор Вашингтон, 46'), Джордж Сэвилл, Ши Эммануэль Чарльз, Трай Хам, Ciaron Brown (Крэйг Кэткарт, 20'), Джонни Эванс, Paddy McNair, Бэйли Пикок-Фаррел Предупреждения: Айзек Прайс (48'), Ши Эммануэль Чарльз (58'), Алистер Маккэнн (90 + 3'), Давид Брекало (90 + 5')

    После этого матча Словения занимает 3-е место в своей группе (10 очков), а Северная Македония — на 5-й строчке (3).

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